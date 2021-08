Appian übernimmt führendes Unternehmen für Process Mining

Mclean, Virginia (ots/PRNewswire) - Mit der Übernahme von LANA Labs bietet Appian seinen Kunden zukünftig die umfassendste Low-Code Automation Suite weltweit an, die von der Analyse bis zur Umsetzung ein umfassendes Erlebnis schafft.

Appian (NASDAQ: APPN) gibt die Übernahme von LANA Labs am heutigen Tag bekannt. Das Unternehmen hat die LANA Process Mining Plattform entwickelt und ist bekannt als Experte für komplexe Unternehmensprozesse. LANA steht für die leistungsstarke Analyse durch AI und Machine Learning, einfache Datenintegration sowie einfache Anwendbarkeit. Das Unternehmen vereinfacht für seine Kunden die Zusammenführung von Unternehmensdaten. Die freigewordene Zeit kann von diesen genutzt werden, um schneller und umfassender ineffiziente Prozesse zu identifizieren.

Mit der Einführung des nativen Process Minings liefert Appian jetzt die umfassendste Low-Code Automation Suite weltweit aus. So verfügt die LANA über einen proprietären Machine Learning Algorithmus, der die Analyse höchst komplexer Geschäftsabläufe ermöglicht. Unternehmen und der Public Sector können Prozesse damit intelligenter und effizienter gestalten. Die aus der Prozessanalyse gewonnen Erkenntnisse können anschließend mithilfe der Appian Plattform umgesetzt werden. So entstehen Arbeitsabläufe, die einfach implementiert werden können. Das Ergebnis ist die kontinuierliche Optimierung von Prozessen, bei denen Menschen, Systeme und Daten reibungslos ineinandergreifen.

"Die digitale Transformation und die Fähigkeit, sich schnell anzupassen, sind im heutigen Geschäftsumfeld entscheidend", so Markus Rolle, CFO von Telefonica Deutschland. "Wir nutzen LANA bereits, um ineffiziente Prozesse zu erkennen. Ebenso Appian, um unsere Workflows zu automatisieren. Wir freuen uns sehr, dass diese Lösungen nun in einer Suite zusammenkommen, um uns noch schneller von der Analyse in die Umsetzung zu bringen."

Appian hat sich für LANA Labs entschieden, weil beide Organisationen und Produkte auf gemeinsamen Werten beruhen. Die Everest Group bewertet LANA als einen der großen Herausforderer in der Process Mining Branche. Die KI-gestützte Analyse von komplexen Geschäfts- und Produktionsprozessen ergänzt zudem den Anspruch von Appian, die wichtigsten Arbeitsabläufe von Unternehmen zu vereinfachen. Die Low-Code Architektur von Appian ist wie die Produktarchitektur von LANA modern, containerbasiert und portabel zwischen AWS Cloud und den vom Kunden verwalteten Umgebungen. Beide Unternehmen stehen für:

Kompetenz in komplexen Prozessen. LANA und Appian ermöglichen die schnelle Automatisierung von Analyseergebnissen für komplexeste Geschäftsabläufe von Unternehmen und den Public Sector

LANA und Appian ermöglichen die schnelle Automatisierung von Analyseergebnissen für komplexeste Geschäftsabläufe von Unternehmen und den Public Sector Flexibilität und Skalierbarkeit. Die zukunftssicheren Architekturen basieren auf der neuesten Technologie, den fortschrittlichsten Algorithmen und einer hohen Erweiterbarkeit

Die zukunftssicheren Architekturen basieren auf der neuesten Technologie, den fortschrittlichsten Algorithmen und einer hohen Erweiterbarkeit Benutzerfreundlichkeit für nicht-technische Anwender. Durch höchste Benutzerfreundlichkeit und vorgefertigte Datentransformation, wird die leistungsstarke Automatisierung in die Hände der Geschäftsanwender gelegt

Durch höchste Benutzerfreundlichkeit und vorgefertigte Datentransformation, wird die leistungsstarke Automatisierung in die Hände der Geschäftsanwender gelegt Kundenzufriedenheit. LANA und Appian verbindet das Engagement, ihren Kunden einen Mehrwert zu bieten. Appian ist Global Enterprise Customer's Choice für Enterprise Low-Code Application Platforms. Appian und LANA werden von namhaften Unternehmen weltweit geschätzt

"LANA hat sich schnell zu einem führenden Unternehmen im Bereich Process Mining entwickelt, weil wir uns in dieser Branche von Anfang an der Innovation und der Schaffung von Kundennutzen verschrieben haben", so Dan Wucherpfennig, CEO von LANA Labs. "Auf diese Weise hat auch Appian seine Branchenführerschaft aufgebaut. Jetzt freuen wir uns auf unsere gemeinsame Zukunft."

Matt Calkins, CEO von Appian: "Es gibt eine natürliche Synergie zwischen Process Mining, Prozessmodellierung und Automatisierung. Woran wir glauben: Mit der Übernahme von LANA Labs sind wir bei Appian in der Lage, für Kunden ein einheitliches Erlebnis zu schaffen, von der der Analyse bis zur Umsetzung."

Weitere Einblicke in die heutige Ankündigung finden Sie in unserem Blog.

Um die Appian Low-Code Automation Suite selbst zu erleben, holen Sie sich die Ihre kostenlose Appian Community Edition.

Forward-Looking Statements

Über Appian

Appian unterstützt Unternehmen bei der schnellen Erstellung von Anwendungen und Workflows mit einer Low-Code-Automatisierungsplattform. Durch die Kombination von Menschen, Technologien und Daten in einem einzigen Workflow kann Appian helfen, Ressourcen zu maximieren und Geschäftsergebnisse zu verbessern. Viele der weltweit größten Organisationen nutzen Appian-Anwendungen, um die Kundenerfahrung zu verbessern, operative Exzellenz zu erreichen und globales Risikomanagement und Compliance zu vereinfachen. Für weitere Informationen besuchen Sie www.appian.de

