Öffentlich zu Top-Ausflugszielen ins Waldviertel – bequem und sicher unterwegs in der Ostregion

Serie: VOR stellt im Laufe des Sommers Top-Ausflugsziele mit öffentlicher An- und Abreise vor – diese Woche geht es ins Waldviertel

Wien (OTS) - Die Ostregion entdecken: Das stetig ausgebaute und verbesserte Öffi-Angebot des VOR verspricht eine sichere, stressfreie und klimaschonende Anreise zu den lohnendsten Freizeitzielen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. Ob für Familienabenteuer, Wanderungen, Kultur und Gastronomie, Radtouren oder puren Naturgenuss – viele Attraktionen sind mit dem öffentlichen Angebot des VOR gut und schnell erreichbar. Unter anachb.vor.at oder der VOR AnachB App können alle Reisenden individuell und bequem den eigenen Weg zum Tagesausflug planen. VOR wünscht seinen Fahrgästen einen wundervollen Sommer – bitte unter Einhaltung der aktuellen Covid-Sicherheitsvorschriften.

Einfach, schnell und klimaschonend ins Waldviertel

Das Waldviertel hat für jeden Geschmack lohnende Ausflugsziele zu bieten. Viele davon sind mit den öffentlichen Verkehrsmitteln einfach erreichbar:

Genussradeln auf dem Thayatalradweg: Der Thayarunde-Radweg verläuft großteils auf den ehemaligen Bahntrassen Waidhofen/Thaya- Slavonice und Göpfritz/Wild-Raabs/Thaya. Liebevoll schmiegt sich diese Strecke an die sanften Geländeformen. Die Dampfloks konnten damals keine großen Steigungen bewältigen und die Eisenbahningenieure glätteten die Landschaft. Das sind heute ideale Voraussetzungen, vor allem für Familien, eine gemeinsame, entspannte Radlzeit zu verbringen. Am besten funktioniert die Anreise mit dem REX41 von Wien nach Göpfritz (Radweg nach Raabs) oder Schwarzenau (Verbindungsweg Richtung Windigsteig). Besonders attraktiv sind hier am Wochenende einzelne schnelle Direktverbindungen: z. B. Wien Heiligenstadt ab 7:38 Uhr, Ankunft um 09:07 Uhr in Göpfritz bzw. 09:18 Uhr in Schwarzenau. Rückfahrt ab Schwarzenau um 18:21 Uhr bzw. Göpfritz um 18:34 Uhr Richtung Wien. An Freitagen, Samstagen, Sonn- und Feiertagen bietet der VOR ein besonderes Radtransportservice mit der Buslinie 764, das auf der Etappe von Göpfritz über Waidhofen nach Slavonice einen bequemen Radtransport ermöglicht. Wer dieses nützen möchte, startet am besten von Wien Heiligenstadt aus um 06:34 Uhr Richtung Göpfritz (Ankunft um 08:07 Uhr). Für die Rückfahrt eignet sich die Verbindung von Göpfritz mit der VOR Regio Buslinie 764 um 15:27 Uhr bzw. um 19:37 Uhr mit Umstieg in den REX41 Richtung Wien. (www.thayarunde.eu)

Entdeckungsreise mit der Waldviertelbahn: Wer nach einem besonderen Erlebnis sucht, kann die Region mit der Waldviertelbahn erkunden. Seit über 121 Jahren pfauchen und ziehen hier Dampf- und Diesellokomotiven zwischen Gmünd, Groß Gerungs und Litschau durch den "hohen Norden" Niederösterreichs. Die Waldviertelbahn fährt in genialer Trassenführung durch Wald und Flur, vorbei an Teichen und imposanten Granitblöcken. An heißen Tagen empfiehlt sich in Litschau ein Besuch am Herrensee. (www.waldviertelbahn.at)

Kurzausflug zur Schmalspurbahn ins Nachbarland: Von Litschau lohnt sich ein Ausflug mit der VOR Regio Buslinie 744 nach Nová Bystřice. Neben einem kleinen Dorfplatzbummel ist die Fahrt mit der Schmalspurbahn Jindřichův Hradec–Nová Bystřice für große und kleine Bahnfans eine besondere Attraktion.

Der Naturpark Blockheide in Gmünd bietet vielfältige Möglichkeiten zum Kraft tanken. Hier gibt es bizarre Granitformationen, stille Wälder und sanfte Wiesen zu entdecken. Zu den Highlights zählen die Wackelsteine – einzigartige, von der Natur geformte Felsblöcke. Von Wien aus ist die öffentliche Anreise samstags mit dem REX41 nach Gmünd und anschließend mit der VOR Regio Buslinie 740 bis „Grillenstein Fuchssteinweg“ oder „Großeibenstein Ort“ möglich. Zurück kommt man ab 13:02 Uhr von „Großeibenstein Ort“ bzw. um 13:04 Uhr von „Grillenstein Guchssteinweg“ nach Gmünd und von dort mit dem REX41 wieder Richtung Wien. (www.blockheide.at)

Abkühlung in Heidenreichstein: Zu den schönsten Wasserschlössern des Landes zählt die Burg Heidenreichstein im nördlichen Waldviertel. Eines der Highlights ist dabei der dreigeschossige Wohnflügel mit seinen Wendeltreppen und Arkaden, der die verschiedenen Zeitepochen widerspiegelt. Ein Naturschauspiel der besonderen Art verspricht der unweit entfernte Naturpark Heidenreichsteiner Moor mit seiner vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt. Im Sommer bieten die Moorkneippanlage und der Naturteich mit Badeplatz willkommene Abkühlung. Die Anreise ist mit dem REX41 nach Göpfritz und von dort mit der VOR Regio Buslinie 760 alle zwei Stunden möglich, ebenso die Rückreise. (www.kinsky-heidenreichstein.at)

Skandinavisches Flair am Kamptalradweg: Wer nach einer gemütlichen Radroute entlang des Wassers sucht, kommt auf dem Kamptal-Radweg auf seine Kosten. Die Strecke verläuft zwischen Altenwörth und Zwettl und begleitet den Kamp auf seinem Weg durch das Waldviertel bis zu seiner Mündung in die Donau. Die Route kann bequem in mehreren Etappen befahren werden. Die Anreise erfolgt stündlich mit dem REX4 bis Hadersdorf am Kamp - hier führt der Radweg direkt vorbei. Entlang des Kamptalradweges verkehrt der R44 stündlich, wodurch hier ein Zu- und Ausgestiegen nach Belieben möglich ist. Alternativ kann die Anreise nach Horn mit dem REX41 und Umstieg in den REX44 erfolgen und ab dort die Radtour genossen werden. (www.waldviertel.at/a-kamptal-radweg)

Entlang der Kamptalbahn (R44) gibt es einiges zu entdecken: Ein Besuch am Renaissanceschloss Rosenburg zahlt sich in jeden Fall aus - vom Bahnhof Rosenburg ist das Schloss mit einer Gehzeit von etwa 15 - 20 min erreichbar. Für Abkühlung sorgen zahlreiche Flussbäder direkt neben der Bahnlinie, wie z. B. das Flussbad in Plank, in Gars am Kamp oder in Stiefern.

Wein-Kulinarik in Langenlois: Langenlois ist ein guter Boden für WeingenießerInnen im Heurigenlokal, im Keller beim „Weinschaun-Winzer“ oder im Ursin Haus mit Kamptaler Weinen zum Verkosten. Vinophile Highlights sind die unterirdische LOISIUM WeinWelt und der unterhaltsame WEINWEG Langenlois. Die öffentliche An- und Abreise ist stündlich mit dem REX4 mit Umstieg in Hadersdorf auf den R44 nach Langenlois möglich. Am Wochenende und an Feiertagen geht um 22:50 Uhr die letzte Verbindung Richtung Wien. (www.langenlois.at)

Öffentliche An- und Abreise individuell planen

Die Anreise ist bei allen Ausflugszielen ohne Auto mit Bus und Bahn bequem und einfach möglich. Mit dem VOR AnachB Routenplaner unter anachb.vor.at oder der VOR AnachB App können alle Reisenden schnell und bequem den eigenen Weg in den Tagesausflug planen.

Günstig mit dem VOR Freizeitticket unterwegs

Mit dem neuen Freizeitticket des VOR ist der Weg in den Kurzurlaub günstiger als je zuvor: Ein Erwachsener mit 2 Kindern bis zum 15. Lebensjahr sowie ein Hund können am Samstag, Sonntag oder an einem Feiertag den öffentlichen Verkehr mit wenigen Ausnahmen um € 19,90 (Freizeitticket für NÖ und Bgld) oder € 25,70 (Freizeitticket Plus für Wien, NÖ und Bgld) nutzen. Erhältlich sind alle Tickets am besten über die VOR AnachB App, den VOR-Webshop (shop.vor.at) oder die Vertriebskanäle von Wiener Linien, Badner Bahn, Niederösterreich Bahnen oder ÖBB. Auch in den Regionalbussen des VOR sind die Tickets bei Fahrtantritt erhältlich, es wird jedoch empfohlen, gerade an starken Reisetagen die Fahrkarten bereits vorab zu erstehen.

