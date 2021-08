"Die PULS 24 Elefantenrunde: Wer wird ORF-Chef:in? - "Pro und Contra Spezial" morgen, Freitag, um 20:00 Uhr

TV-Exklusiv auf PULS 24: Die Diskussion der aussichtsreichsten Kandidat:innen um den ORF-Generaldirektor:innenposten. Moderation: Gundula Geiginger und Markus Breitenecker.

Wien (OTS) - Vier Tage vor der Generaldirektor:innenwahl treffen im PULS 24 Studio morgen, Freitag, den 6. August, um 20:00 Uhr die vier wohl chancenreichsten und prominentesten Kandidat:innen aufeinander: ORF-1-Channel-Managerin Lisa Totzauer, ORF-Vize-Finanzdirektor Roland Weißmann, ORF-Technik-Vizedirektor Thomas Prantner und ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz.



Unter der Leitung von PULS 24 Moderatorin Gundula Geiginger (Pro und Contra, Die Politik-Insider) und PULS 4 Gründer und Geschäftsführer Markus Breitenecker diskutieren die Bewerber:innen die wichtigsten Fragen rund um den ORF und den Medienstandort Österreich: Wozu brauchen wir einen öffentlich rechtlichen Rundfunk? Wie stehen die Kandidat:innen zur GIS Gebühr? Wie will der ORF die Jungen zurückgewinnen? Was ist die Antwort auf die internationalen Social-Media- und Streaming-Giganten?



Die ORF-Wahl findet am 10. August statt. 35 Stiftungsräte entscheiden mit einfacher Mehrheit, wer nächster ORF-Generaldirektor wird.



Österreichs jüngster Newssender PULS 24 lädt TV-exklusiv zur Runde der Spitzenkandidat:innen – sowohl im TV, als auch mobil im Livestream auf puls24.at und via kostenfreier ZAPPN App. Direkt danach zeigt PULS 4 „Wer wird ORF-Chef:in? Die Analyse“. PULS 24 News Anchor Thomas Mohr begrüßt u.a. die Geschäftsführerin des VÖP, Corinna Drumm, den Ressortleiter Medien beim Standard, Harald Fidler und den Medienberater Peter Plaikner.



„Wer wird ORF-Chef:in? Die PULS 24 Elefantenrunde“

Morgen, Freitag, den 6. August, um 20:00 Uhr auf PULS 24, im Livestream auf puls24.at und in der Zappn App

„Wer wird ORF-Chef:in? Die Analyse"

Morgen, Freitag, den 6. August, um 21:00 Uhr auf PULS 24, im Livestream auf puls24.at und in der Zappn App



Rückfragen & Kontakt:

cornelia.doma @ prosiebensat1puls4.com