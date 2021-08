Rainer Schamberger wird Geschäftsführer der EUROGROUP CONSULTING GmbH Österreich

Wien (OTS) - Im August 2021 startet Rainer Schamberger bei EUROGROUP CONSULTING GmbH Österreich als Geschäftsführer. Der promovierte Informatiker verfügt über langjährige internationale Erfahrung und umfassende Expertise im Finanzsektor, insbesondere im Payments und Digitalisierungs-Umfeld. Geografisch wird der Fokus auf dem D-A-CH Raum für Banken, Versicherungen und Händler liegen.

Rainer Schamberger konnte sich neben dem erfolgreichen Aufbau der PSA Payment Services Austria für alle österreichischen Banken, zuletzt durch die Etablierung der Bankart als innovativen Payment Hub in sechs Ländern im adriatischen Raum auszeichnen.

Banken und Consulting Erfahrung sammelte er bei den Sparkassen, Raiffeisen, Bawag PSK und Sberbank Europe, sowie CSC und T-Systems.

„Wir freuen uns, mit Rainer Schamberger eine erfahrene Führungs-Persönlichkeit willkommen zu heißen. Seine umfassende Zahlungsverkehrs-Expertise ist eine perfekte Ergänzung zu unserem bisherigen Portfolio und aufgrund der aktuellen Entwicklungen von enormer Wichtigkeit für unsere Kunden“, so Hans-Jürgen Engelhardt, Vorstand von EUROGROUP CONSULTING Deutschland.

„Der Zahlungsverkehr ist massiv im Umbruch und wird immer strategischer. Ebenso spielt die Architektur und die End-to-End Betrachtung eine entscheidende Rolle bei der effizienten und ganzheitlichen Kundenservicierung. Ich freue mich, gemeinsam mit dem erfahrenen Beraterteam der EUROGROUP CONSULTING, unsere Kunden bei diesen relevanten Themen begleiten zu dürfen“, so Rainer Schamberger.

ÜBER EUROGROUP CONSULTING:

Unsere 80 erfahrenen Managementberater in Frankfurt/Main und Wien sind seit über 20 Jahren für unsere Kunden in der Finanzdienstleistungsbranche tätig. EUROGROUP CONSULTING ist Mitglied von nextcontinent – einem internationalen Beratungsnetzwerk mit ca. 7600 Mitarbeitern an 73 Standorten in 42 Ländern. Wir wurden durch unsere Kunden als „Beste Berater“ in den Kategorien „Bank“ und „IT-Strategy“ ausgezeichnet. Visionäre, Konzeptionisten und Praktiker: Für die EUROGROUP CONSULTING arbeiten außergewöhnliche und unterschiedliche Menschen.





Eurogroup Consulting GmbH

Dr. Karl Lueger Platz 5

1010 Wien

Marisa Köhler-Schattelbauer

Telefon: +43 1 513 44 80-46

E-Mail: marisa.koehler-schattelbauer @ eurogroupconsulting.at

www.eurogroupconsulting.at