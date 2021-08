Junge ÖVP begrüßt Impfangebot an Schulen

Luftfilter, Schultests, Abwasseranalyse und vor allem das niederschwellige Impfangebot direkt an den Schulen garantieren einen sicheren Schulbetrieb ab Herbst

Wien (OTS) - „Schulschließungen und Schichtbetrieb sind für uns definitiv keine Option mehr im kommenden Schuljahr. Es ist daher wichtig, dass wir jetzt die Vorkehrungen für einen sicheren Schulbetrieb im Herbst treffen“, so die Bundesobfrau der Jungen ÖVP Abg.z.NR Claudia Plakolm anlässlich des heute präsentierten 4-Punkte-Plans von Bildungsminister Heinz Faßmann. “Kinder und Jugendliche haben in den vergangenen Monaten auf vieles verzichten müssen - gerade wenn es um soziale Kontakte ging. Bei allen Lockerungen hatten sie stets Priorität und auch jetzt haben sie für uns ganz klar Vorrang.”

Neben regelmäßigen Testungen bietet eine Corona-Impfung den besten Schutz gegen das Virus. „Uns ist es daher wichtig, dass es mit Schulbeginn an jeder Schule ein niederschwelliges Impfangebot für Kinder und Jugendliche gibt“, betont Abg.z.NR und VP-Schülersprecher Nico Marchetti. „Es bedarf aber nicht nur der Möglichkeit, sich impfen zu lassen, sondern einer zielgerichteten und sachlichen Aufklärung. Dadurch können Fake-News und Verschwörungstheorien, die gerade durch Soziale Medien eine große Reichweite bekommen, entkräftet werden.“

Der Impfstoff von Biontech/Pfizer ist in Österreich seit einigen Wochen für Kinder ab 12 Jahren zugelassen und jeder ab 14 Jahren kann sich selbst ohne die Einwilligung seiner Eltern für die Impfung entscheiden. „Durch das Impfangebot an den Schulen wollen wir sicherstellen, dass auch wirklich jeder Jugendliche frei und gut beraten die Möglichkeit einer Impfung bekommt - unabhängig davon, wie die Eltern zur Impfung stehen“, so die beiden Abgeordneten abschließend.

