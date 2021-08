Lehner: Digitalisierung schafft bessere Patientenversorgung und personalisierte Therapien

Fünf Jahre SVS-Gesundheitszentrum mit neuen digitalen Gesundheitsservices

Wien (OTS) - „Bluthochdruck-Monitoring via App, tagesaktuelle Auswertung von Herzschrittmacher-Daten – das sind zwei neue digitale Innovationen, die für das umfassende und immer stärker digitalisierte Angebot des SVS-Gesundheitszentrums stehen. Die digitalen Services schaffen eine bessere Patientenversorgung und ermöglichen personalisierte Therapien“, sagt Peter Lehner, Obmann der Sozialversicherung der Selbständigen anlässlich des 5-jährigen Bestehens des Gesundheitszentrums für Selbständige. „Mit der Corona-Krise wurde die Bereitschaft, digitale Services im Gesundheitswesen zu nutzen, merklich erhöht. Die Digitalisierung ist ein Beschleuniger vom kurativen hin zum präventiven Ansatz. Diese Entwicklung möchten wir aktiv nutzen“, erläutert Lehner.

„Digitalisierung in der Sozialversicherung heißt nicht nur Digitalisierung in den Serviceprozessen und in der Abwicklung, sondern auch Digitalisierung im Gesundheitsbereich. Diese Entwicklung leben wir in unserem SVS-Gesundheitszentrum“, unterstreicht SVS-Generaldirektor Dr. Hans Aubauer. Das Gesundheitszentrum wurde 2016 als PPP-Model ausgegliedert und zwischen 2018 und 2019 generalsaniert. Heute bietet das Gesundheitszentrum auf 4.000m² Ordinationen, Therapie- und Eingriffsräume. „Es finden rund 5.000 Vorsorgeuntersuchungen pro Jahr im GZ statt. Das ist eine Steigerung von 115 Prozent gegenüber 2017“, erläutert Aubauer. Mit der Corona-Krise wurden auch die telemedizinischen Services stark ausgebaut. „Rund 18 Prozent aller Befundbesprechungen finden bereits telemedizinisch statt, 26 Prozent der Vorsorgeuntersuchungen werden online gebucht. 86 Prozent der neuen Portalregistrierungen buchen sofort einen Termin“, sagt der SVS-Generaldirektor und ergänzt, dass das GZ-Angebot vor allem von den 30-39-Jährigen am stärksten genutzt wird.

Chronische Krankheiten managen

„Prävention ist in jedem Lebensalter und für jede Berufsgruppe wichtig. Selbständige sind in besonderem Maß darauf angewiesen, ihre Gesundheit zu fördern und bestmöglich zu erhalten. Die hohe Eigenverantwortung, die selbständig Berufstätige haben, möchte die SVS mit ihren Angeboten gezielt fördern und unterstützen“, unterstreicht die leitende Ärztin der SVS, Prof. Dr. Eva Hilger. „Die Digitalisierung hat nicht nur zu großen Innovationen geführt, sie hilft uns, häufige chronische Krankheiten besser zu managen“, erklärt Hilger und führt als Beispiel die Hypertonie-App an. „Die telemedizinische Kontrolle der Blutdruckwerte ist ein perfektes Beispiel. Es werden die selbstgemessenen Blutdruckwerte regelmäßig digital über eine App an das Ärzteteam des GZ übermittelt. Der Blutdruck kann so viel engmaschiger ärztlich kontrolliert werden. Es kann sofort eine Rückmeldung erfolgen, wenn eine Optimierung der Medikation notwendig ist. Zudem können Rezepte ausgestellt, Zusatzuntersuchungen veranlasst oder eine kurzfristige Visite vor Ort veranlasst werden“, beschreibt die leitende Ärztin die Funktionen.

Zeitnahe Reaktion

Ein weiteres Projekt im SVS-Gesundheitszentrum ist die tagesaktuelle Auswertung von Herzschrittmacherdaten. „Mittels digitaler Übertragung der Schrittmacherdaten an Spezialisten ist es möglich, zeitnah auf Fehlfunktionen des Schrittmachers oder auf Rhythmusstörungen zu reagieren und rechtzeitig die entsprechende Therapie einzuleiten“, so Hilger abschließend.

