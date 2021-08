ORF III am Donnerstag: „Inspector Barnaby“-Doppel mit „Mord auf der Durchreise“ und „Ein Toter, den niemand vermisst“

Außerdem: „Agatha Christie‘s Poirot: Die Augen des chinesischen Gottes“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information entführt am Donnerstag, dem 5. August 2021, wieder in die fiktive Grafschaft Midsomer, wo der integre „Inspector Barnaby“ zwei spannende Mordfälle zu klären hat. Auf dem Programm steht die vierte Folge der zweiten Staffel „Mord auf der Durchreise“ sowie Folge eins der dritten Staffel „Ein Toter, den niemand vermisst“ – jeweils aus dem Jahr 1999. Danach werden in einer Folge von „Agatha Christie‘s Poirot“ von 1990 „Die Augen des chinesischen Gottes“ gestohlen.

Der Krimiabend startet um 20.15 Uhr mit „Inspector Barnaby: Mord auf der Durchreise“: Als Peter Fairfax (Ian Thompson) samt einer Gruppe fahrenden Volkes in Martyr Warren seine Zelte aufschlägt, stößt er auf heftigen Widerstand von Seiten der Dorfbewohner. Insbesondere Friedensrichter und Herrenhaus-Besitzer Hector Bridges (Paul Jesson) zeigt sich erbost. Kurz darauf wird Bridges erschossen aufgefunden.

In „Inspector Barnaby: Ein Toter, den niemand vermisst“ (22.00 Uhr) bläst die feine Gesellschaft von Upper Marshwood zur Fuchsjagd. Aufgescheucht von den Jagdhunden flüchtet ein Landstreicher in den Wald, wo er am nächsten Tag erschlagen aufgefunden wird. Da sich Inspector Barnaby (John Nettles) gerade auf Urlaub befindet, übernimmt der kurz vor der Pensionierung stehende Superintendent Ron Pringle (James Bolam) den Fall und lässt auch schon bald einen jungen Wilderer verhaften. Als Barnaby davon erfährt, kommen ihm jedoch Zweifel an Pringles Ermittlungsergebnissen.

In „Agatha Christie‘s Poirot: Die Augen des chinesischen Gottes“ (23.45 Uhr) erhält ein belgischer Filmstar mysteriöse Briefe, in denen verlangt wird, einen teuren Diamanten auszuhändigen. Poirot (David Suchet) findet sich in einem komplizierten Fall von Diebstahl und gemeiner Erpressung wieder.

