Webseite impfung.at informiert über Auffrischungsimpfungen

Aktuelle Erkenntnisse und Empfehlungen laufend abrufbar

St.Pölten (OTS) - Derzeit ist die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt für Auffrischungsimpfungen gegen COVID-19 eine häufig gestellte. Das Gesundheitsministerium hat bisher in dieser Sache noch keine verbindliche Aussage getroffen. Zwar kursieren in der Öffentlichkeit zwischenzeitlich verschiedene Vermutungen, auschlaggebend ist aber ausschließlich die Empfehlung des Nationalen Impfgremiums. „Die Planungen für die Auffrischungsimpfungen im Bundesland sind eigentlich abgeschlossen. Wir warten nur mehr auf die Vorgabe des Gesundheitsministeriums, ab wann die Impfung notwendig ist und bei welchem Impfstoff überhaupt eine Auffrischung benötigt wird“, betonen LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig.

Um alle aktuellen Informationen rund um die Auffrischungsimpfung in Niederösterreich rasch zu erhalten, wurde nun vorsorglich eine eigene Infoseite unter impfung.at eingerichtet. In enger Abstimmung mit den Expertinnen und Experten des Nationalen Impfgremiums werden dort laufend die neuesten Erkenntnisse und Empfehlungen sowie die Reihenfolge der Priorisierung veröffentlicht. „Die neue Webseite ist ein weiteres Angebot für die Niederösterreicherinnen und Niederösterreich im Rahmen unserer Impfkampagne und wird alle Auskünfte rund um die dritte Impfung aus erster Hand bereitstellen“, so Pernkopf und Königsberger-Ludwig.

