1. Power-Frauen-im-Tourismus Gipfel von Kohl & Partner

Villach (OTS) - Die Tourismusberatung Kohl & Partner lädt Mitte September zu einer hochkarätigen Netzwerk-Veranstaltung mit Fach-Impulsen in Vorträgen und Workshops zu Themen ein, die die Frauen der Branche bewegen: Führung, Zeitmanagement, Selbstbewusstsein und Leistungsfähigkeit in Zeiten hoher Belastung. Das Gipfeltreffen für Frauen im Tourismus findet am 13. und 14. September im Hotel Warmbaderhof in Villach in Kärnten statt. ÖHV-Mitglieder erhalten reduzierten Eintritt, außerdem wird unter allen interessierten Touristikerinnen eine Gratis-Teilnahme verlost.

Bereits 2019 hatte Kohl & Partner in Wattens einen Human Resources-Tourismusgipfel organisiert und dabei den Menschen in den Mittelpunkt gestellt. Dieses Jahr liegt Mitte September beim ersten Power-Frauen-im-Tourismus Gipfel der Fokus auf den weiblichen Protagonistinnen der Branche. Von Montagnachmittag, 13.9.2021, bis Dienstagnachmittag, 14.9.2021, können sich Unternehmerinnen, Managerinnen und Mitarbeiterinnen aus der Tourismusbranche austauschen, vernetzen und weiterbilden. Austragungsort ist das Hotel Warmbaderhof in Villach.

Sieben starke Frauen sind als Vortragende engagiert, die zu unterschiedlichen Themen referieren und Workshops veranstalten. Den Beginn am Montagnachmittag machen Michaela Reitterer, Präsidentin des ÖHV und Mag.a Daniela Stein vom Business Frauen Center mit zwei Impuls-Vorträgen. Thema bei Daniela Stein ist „Die Macht von Netzwerken“, Michaela Reitterer referiert über das Erfolgspotenzial eines nachhaltigen Konzepts beim Restart der Reisebranche. Der Erfolg ihres Boutiquehotels Stadthalle in Wien, dem ersten Stadthotel mit Null-Energie-Bilanz, macht sie auf diesem Gebiet zur ausgewiesenen Expertin. Der Dienstag startet mit einem energetischen WALDBAD mit Karin Niederer von Kohl & Partner, gefolgt von Dr. Sophie Karmasins (Karmasin Research & Identity) Impulsvortrag zum Thema „Was Frauen bewegt“.

Ab dem späten Vormittag stehen drei Workshops zur Wahl, aus denen sich jede Touristikerin zwei zur Teilnahme auswählen kann:

„It's my time – Effizientes Zeitmanagement“ mit Mag.a Isabella Hold (adcomo.at)

„It’s my power - Mehr Mut zum Ich“ mit DI Johanna Macher-Kramberger (Stark-Macher.at)

„It's my way – Mindful Leadership“ mit Mag. Brigitte Maria Gruber (frauenfachakademie.at)

Mit ihrem Impuls-Vortrag „ICH GUT. ALLE(S) GUT. Wie Sie sich Lebensfreude, Vitalität und Leistungsfähigkeit in Zeiten andauernd hoher Belastung erhalten“ verabschiedet Dr. Ilona Bürgel, Diplom-Psychologin und führende Vertreterin der positiven Psychologie, Bestseller-Autorin und Coach, am Dienstagnachmittag die Teilnehmerinnen des Tourismus-Gipfels.

Der Power-Frauen-im-Tourismus Gipfel findet am 13. und 14. September 2021 im Hotel Warmbaderhof in Villach (Kärnten) statt. Die Teilnahme kostet regulär 990 Euro, ÖHV-Mitglieder zahlen nur 890 Euro (alle Preise zzgl. MwSt). Enthalten sind alle im Programm aufgeführten Impuls-Vorträge, zwei aus drei Workshops sowie die Verpflegung. Unter allen interessierten Touristikerinnen wird eine Gratis-Teilnahme verlost. Anmeldungen und die Teilnahme am Gewinnspiel sind noch bis 31. August online oder direkt bei Sandra Fleißner von Kohl & Partner möglich: telefonisch unter +43 4242 21123 oder per Email unter symposium@kohl.at. Weitere Informationen, das detaillierte Programm sowie Anmeldungen unter diesem Link. Selbstverständlich werden alle geltenden COVID 19-Sicherheitsmaßnahmen vor Ort umgesetzt.

Über Kohl & Partner:

Die Kohl & Partner GmbH ist ein unabhängiges und international tätiges Beratungsunternehmen mit Schwerpunkt im alpinen Raum und 40 Jahren Erfahrung. Das Tourismusberatungsunternehmen mit Hauptsitz in Villach (Österreich) ist spezialisiert auf die Hotel- und Tourismuswirtschaft und verfügt aktuell über ein Netzwerk aus sieben Büros in vier Ländern sowie ein Berater-Team von über 40 Experten.

www.kohl.at





Rückfragen & Kontakt:

Informationen zur Veranstaltung:

Karin Niederer

Kohl & Partner GmbH

Hans-Gasser-Platz 9

9500 Villach, AUSTRIA

Tel. +43 (0)4242 21123

E-Mail: karin.niederer @ kohl.at



Pressekontakt:

Yvonne Pollakowsky

Kohl & Partner GmbH

Hans-Gasser-Platz 9

9500 Villach, AUSTRIA

Tel. +43 (0)4242 21123

E-Mail: yvonne.pollakowsky @ kohl.at