Vier Diamanten setzt sich für transparenten Fischfang ein

Neue Transparency-Plattform für Konsumenten

Vier Diamanten legt größten Wert auf Transparenz im Fischfang, deswegen arbeiten wir eng mit Organisationen auf der ganzen Welt zusammen, die unser Engagement zur Förderung von nachhaltiger und verantwortungsvoller Fischerei teilen. Die Premium Qualität des Vier Diamanten-Sortiments und unser konsequentes Bekenntnis zu nachhaltiger und verantwortungsvoller Fischerei sind die Grundpfeiler unserer Philosophie Menno Bax 1/6

Unsere Produkte waren von Anfang an genauestens rückverfolgbar, dank unserer internen Richtlinien. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach mehr Transparenz auch bei Endkonsumenten möchten wir diese Informationen gerne auch mit unseren Kunden teilen Menno Bax 2/6

Unsere Auftragsvergabe ist abhängig vom Status der Fischbestände, die wir beziehen. Nur wenn wir davon überzeugt sind, dass eine Fischerei unseren Kriterien entspricht, bekommt sie auch den Lieferantenstatus. Wir arbeiten ausschließlich mit Lieferanten zusammen, die sich an unsere strikten Standards bezüglich Beschaffung, Qualität und Ethik halten. Unsere Vorschriften lassen daher weder illegale noch ungelistete Fischfänge zu Menno Bax 3/6

Unser Fisch wird mit verantwortungsvollen Methoden gefangen, damit wir zur Erhaltung unserer Meere beitragen und gleichzeitig den Lebensraum Meer schützen Menno Bax 4/6

Ethisches Handeln und die Einhaltung von Menschenrechten müssen von höchster Priorität bleiben. Bei Seafood besteht die große Herausforderung darin, dass wir abhängig von der Fangmethode sind. Als Mitglied der Ethical Trading Initiative haben wir uns zu ethischem Handeln verpflichtet und möchten einen positiven Unterschied im Leben der Arbeitnehmer bewirken. Dies tun wir, soweit es möglich ist, oder in Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Unternehmen Menno Bax 5/6

Gemeinsam – das ist die Essenz unseres Handelns. Wir können keine Branche oder Industrie alleine verändern, daher arbeiten wir sehr eng mit allen großen Händlern zusammen, um den Fischfang weltweit zu verbessern und damit unsere Ozeane zu schützen - für eine bessere und nachhaltigere Zukunft Menno Bax 6/6

Wien (OTS) - Nachhaltigkeit und Transparenz sind lange keine Modewörter mehr, sondern haben sich weltweit zu einer immer stärker werdenden Bewegung entwickelt. Nicht zuletzt der Wunsch nach qualitativer, regionaler Ernährung sowie der Schutz der Umwelt veranlassen immer mehr Menschen zu einem Umdenken. Vier Diamanten unterstützt diese Bewegung und setzt sich gemeinsam mit weltweit anerkannten Organisationen für einen nachhaltigen und transparenten Fischfang ein. Deswegen implementiert das Unternehmen eine Transparency-Plattform, auf der Konsumenten ab sofort sämtliche Vier Diamanten-Produkte rückverfolgen können.

„Vier Diamanten legt größten Wert auf Transparenz im Fischfang, deswegen arbeiten wir eng mit Organisationen auf der ganzen Welt zusammen, die unser Engagement zur Förderung von nachhaltiger und verantwortungsvoller Fischerei teilen. Die Premium Qualität des Vier Diamanten-Sortiments und unser konsequentes Bekenntnis zu nachhaltiger und verantwortungsvoller Fischerei sind die Grundpfeiler unserer Philosophie“ , erklärt Menno Bax, Marketing Director bei Princes Foods.

„Unsere Produkte waren von Anfang an genauestens rückverfolgbar, dank unserer internen Richtlinien. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach mehr Transparenz auch bei Endkonsumenten möchten wir diese Informationen gerne auch mit unseren Kunden teilen“ , erklärt Menno Bax den Hintergedanken der neuen Plattform.

Ab sofort können Konsumenten online den EAN-Code der gekauften Dose eingeben und den gesamten Weg nachverfolgen, den der Fisch durchlaufen hat. Vom Fangort und dem jeweiligen Fangschiff über die Verarbeitung bis hin zur Konservenherstellung und dem Transport zum lokalen Markt in Österreich ist ab sofort alles einsehbar.

Ab sofort ist bereits der Großteil des Vier Diamanten-Sortiments mit einem QR-Code auf dem Deckel der Dose versehen , über den man auf die Website der neuen Transparency-Plattform gelangt.

Nachhaltiger Fischfang immer gefragter

Vier Diamanten arbeitet weiterhin eng mit verschiedenen Organisationen wie MSC oder ISSF zusammen, um die Nachhaltigkeit bei Thunfisch-Fangmethoden zu verbessern. „Unsere Auftragsvergabe ist abhängig vom Status der Fischbestände, die wir beziehen. Nur wenn wir davon überzeugt sind, dass eine Fischerei unseren Kriterien entspricht, bekommt sie auch den Lieferantenstatus. Wir arbeiten ausschließlich mit Lieferanten zusammen, die sich an unsere strikten Standards bezüglich Beschaffung, Qualität und Ethik halten. Unsere Vorschriften lassen daher weder illegale noch ungelistete Fischfänge zu“ , erklärt Menno Bax entschieden.

„Unser Fisch wird mit verantwortungsvollen Methoden gefangen, damit wir zur Erhaltung unserer Meere beitragen und gleichzeitig den Lebensraum Meer schützen“ , so Menno Bax. Für Vier Diamanten Thunfischprodukte wird ausschließlich Skipjack-Thunfisch verwendet, der in allen Ozeanen, in denen gefischt wird, mit grün bewertet wird und somit den Fischbestand nicht gefährdet. Vier Diamanten verwendet 100 % FAD-freien und mit der Angel (Pole&Line) gefangenen Fisch.

Aufholbedarf bei Transparenz und Ethik

Blickt man auf die Entwicklungen in der Branche, lässt sich feststellen, dass die Maßnahmen zu mehr Rückverfolgbarkeit und Transparenz bei der Herkunft und Verarbeitung von Fisch- und Seafood-Produkten weiter zunehmen. Doch besonders hier hat die weltweite Fischfang-Branche noch aufzuholen, denn neben der Fangmethoden sind es auch die Arbeitsumstände, die es zu beachten gilt. Vier Diamanten sieht es als branchenweite Aufgabe, diesbezüglich noch weiterzuforschen und neue Vorgangsweisen zu etablieren, die sowohl die Meere als auch die Arbeiter entlang der gesamten Lieferkette schützen.

„Ethisches Handeln und die Einhaltung von Menschenrechten müssen von höchster Priorität bleiben. Bei Seafood besteht die große Herausforderung darin, dass wir abhängig von der Fangmethode sind. Als Mitglied der Ethical Trading Initiative haben wir uns zu ethischem Handeln verpflichtet und möchten einen positiven Unterschied im Leben der Arbeitnehmer bewirken. Dies tun wir, soweit es möglich ist, oder in Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Unternehmen“ , klärt Menno Bax auf.



Gemeinsames Engagement für eine bessere Zukunft

Auch in Zukunft wird Vier Diamanten weiter an nachhaltigen Fangmethoden arbeiten. Man ist davon überzeugt, dass eine nachhaltigere Zukunft nur durch gemeinsames Engagement erreicht werden kann. „Gemeinsam – das ist die Essenz unseres Handelns. Wir können keine Branche oder Industrie alleine verändern, daher arbeiten wir sehr eng mit allen großen Händlern zusammen, um den Fischfang weltweit zu verbessern und damit unsere Ozeane zu schützen - für eine bessere und nachhaltigere Zukunft“ , so Menno Bax.

Die neue Transparency-Plattform kann auch erreicht werden unter: www.vierdiamanten.com/scan-den-fisch

Über Vier Diamanten

Vier Diamanten ist seit mehr als 50 Jahren eine der beliebtesten Marken für Fischkonserven in Österreich. Das Sortiment verbindet Qualität und praktische Verwendbarkeit und umfasst 22 verschiedene Fischkonserven, darunter pure Thunfischprodukte sowie Thunfischsalate und Makrelen. Die Verarbeitung in eigenen oder anerkannten Fabriken erlaubt es Vier Diamanten eine gleichbleibend hohe Qualität zu liefern. Vier Diamanten Fischkonserven werden nur gemäß strenger Einkaufsrichtlinien und Prinzipien zur Umweltverträglichkeit eingekauft. Vier Diamanten ist Teil des international führenden Lebensmittel- und Getränkekonzerns Princes Foods B.V.

www.vierdiamanten.com

Rückfragen & Kontakt:

Julia Kaindlstorfer BA

REICHLUNDPARTNER PR

+43 732 666 222 5114

julia.kaindlstorfer @ reichlundpartner.com