ORF-Wahl ist Chance für Gleichberechtigung und Diversität

Frauennetzwerk Medien fordert mehr Frauen in der ORF-Führungsspitze

Wien (OTS) - Das Frauennetzwerk Medien fordert, dass sich der ORF bei der kommenden Wahl um einen höheren Frauenanteil in der ORF-Führung bemüht. Dass es derzeit keine einzige Chefredakteurin in den Landesstudios und nur zwei Landesdirektorinnen von neun gibt, zeigt dringenden Handlungsbedarf. Als rund 300 Frauen starkes Netzwerk sind uns zahlreiche hervorragend qualifizierte Frauen bekannt, die diese Positionen übernehmen könnten. Die anstehende Wahl bietet für den ORF die Chance, in eine diversere und modernere Zukunft zu gehen. Werden die entscheidenden Positionen wieder zum Großteil mit Männern mittleren Alters besetzt, ist das ein offensichtlicher Ausschluss der Lebensrealitäten und Sichtweisen von Frauen. Laut ORF-Gesetz (§ 30f) muss bei der Bestellung der Generaldirektor*in, der Direktor*innen und Landesdirektor*innen auf eine ausgewogene Vertretung der Geschlechter Bedacht genommen werden. Wir erwarten uns als Frauennetzwerk Medien, dass diesem Gesetz bei der Wahl 2021 Rechnung getragen wird.

