ÖH Uni Graz unterstützt die Impfaktion Steirische Hochschulen und fordert leichtest-mögliche Zugänglichkeit

Graz (OTS) - Die heute vorgestellte „Impfaktion Steirische Hochschulen“ ist ein wichtiger Schritt in Richtung Rückkehr an die Unis im anstehenden Wintersemester.

Die Corona-Pandemie trifft Studierende besonders hart. Nicht nur haben viele ihren Nebenjob verloren, mit denen sich die meisten Studierenden ihr Studium finanzieren – der fehlende Austausch mit Kolleg*innen und Freund*innen hatte auch nachweislich eine dramatische Verschlechterung der mentalen Gesundheit von Studierenden zur Folge. Umso wichtiger ist es für alle Studierenden, dass es mit Hilfe der Impfung gelingt, sicher an die Unis zurückzukehren.

Gute Zusammenarbeit mit Universitätsleitung

Das sieht auch das neue Vorsitzteam der ÖH Uni Graz so, das sich als eine der ersten Amtshandlungen mit dem Rektorat der Universität Graz über das Impfangebot für Studierende ausgetauscht hat und sich für ein möglichst niederschwelliges Impfangebot für alle Studierenden einsetzt. Nun wurde endlich eine eigene Impfstraße für Studierende und Universitätsbedienstete von 6.September bis 11. Oktober in der Grazer Messehalle A vorgestellt. „Es freut uns, hier mit Rektor Polaschek an einem Strang ziehen zu können und bedanken uns für die gute Zusammenarbeit! Wir müssen weiterhin alles dafür tun, dass Studierende wieder in ihr gewohntes soziales Leben zurückkehren können und unsere Uni wieder in Präsenz aufblühen kann“, so Kilian Posch, Vorsitzender der ÖH Uni Graz.

Eine Impfung, voller Schutz

Nur ein Stich, aber die volle Wirkung: Durch die Verwendung des Impfstoffes von Johnson&Johnson wird nur ein einmaliger Impftermin notwendig sein. „Um wirklich alle Studierenden abzuholen, muss die Impfung so unkompliziert wie möglich sein. Wichtig ist auch, dass nicht auf die Drittstaatsangehörigen vergessen wurde und keine Sozialversicherungsnummer für die Impfanmeldung notwendig ist“, so Karoline Gürtl, 1. Stellvertretende Vorsitzende der ÖH Uni Graz. Gleichzeitig sieht das Vorsitzteam aber Nachbesserungsbedarf bei der Anmeldung: „Wenn die Kapazität durch die Anmeldungen nicht voll ausgeschöpft wird, sollte die Impfstraße für alle Studierenden auch ohne Termin offen sein. Ein gültiger Studierendenausweis muss reichen“, so Michael Pucher, 2. Stellvertretender Vorsitzender.

Appell zum Impfen

Zu guter Letzt möchte das Vorsitzteam noch an alle Studierenden appellieren, sich impfen zu lassen und somit beizutragen, dass die Studienzeit wieder zu den schönsten im Leben zählen kann. „Hochschulen sind ein Ort der Wissenschaft und des Miteinanders. Gerade deshalb sollten wir Studierenden eine Vorreiterrolle bei der Impfbereitschaft einnehmen und uns zu unserem eigenen Schutz und zum Schutze aller gegen Corona immunisieren!“, so Kilian Posch, Karoline Gürtl und Michael Pucher unisono. Die Impfaktion wird in den nächsten Wochen weiter von Seiten der ÖH Uni Graz beworben werden.

