GÖD-Bundesheergewerkschaft gratuliert den KollegInnen zu den hervorragenden Vertrauenswerten in der Bevölkerung

APA/OGM Vertrauensindex bestätigt: Die hervorragende Arbeit des Bundesheeres für die österreichische Bevölkerung wird sehr geschätzt.

Wien (OTS) - Der Vorsitzende der GÖD-Bundesheergewerkschaft Walter Hirsch sowie der stellvertretende Vorsitzende und Vorsitzende des Zentralausschusses Peter Schrottwieser bedanken sich für den Einsatz aller Soldaten und Soldatinnen sowie Bediensteten zum Wohle der österreichischen Bevölkerung: „Wie hervorragend die vom Bundesheer geleistete Arbeit durch die Bevölkerung bewertet wird, belegt der aktuelle APA/OGM-Vertrauensindex zu Österreichs Institutionen, bei dem das Bundesheer den größten Vertrauenszuwachs erzielt. Das zeigt klar, dass die Pandemiebekämpfung als Gemeinschaftsaufgabe gesehen wird. Niemand schließt sich aus, alle leisten ihren wichtigen Beitrag, egal ob an der Grenze oder in den Impf- und Testzentren. Wir gehen davon aus, dass diese Spitzenleistung sich mittelfristig auch in der Verbesserung der Rahmenbedingungen für unsere Soldaten und Soldatinnen und Bediensteten niederschlagen wird”, betonen Walter Hirsch und Peter Schrottwieser unisono.

„Völlig unverständlich ist, dass sich in dieser Phase, wo es auf größtmöglichen Zusammenhalt ankommt, ein kleiner burgenländischer Verein mit der verwirrenden Bezeichnung „FGÖ-Bundesheergewerkschaft“ mit parteipolitisch motivierten Aussendungen versucht, unsere Kolleginnen und Kollegen zu verunsichern“, so Walter Hirsch.

Auch Peter Schrottwieser weist ausdrücklich darauf hin, „dass die Dienstnehmervertretung unter anderem die gesundheitlichen Interessen der Bediensteten zu wahren und zu fördern hat”, und führt weiter aus: „Verbunden mit der Fürsorgepflicht des Dienstgebers ist es zu begrüßen, dass Soldaten, die sich freiwillig zum Auslandseinsatz melden, diverse Schutzimpfungen (inklusive der COVID-19-Immunisierung) zum Eigenschutz, aber selbstverständlich auch zum Schutz der mitentsandten Kameraden erhalten.”

Es darf daher allen Journalistinnen und Journalisten gedankt werden,dass sie die Meinungsäußerungen der FGÖ als das erkennen, was sie sind: die persönliche, parteipolitisch gefärbte Meinung weniger, hinter denen keine repräsentative Interessensvertretung steht.

Die GÖD-Bundesheergewerkschaft leistet überfraktionelle Arbeit und hat nur ein Ziel: die Wahrung und Förderung der Interessen unserer Soldaten und Soldatinnen sowie Bediensteten.

