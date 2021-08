ÖJC fordert sofortige Freilassung des britischen Ex-Diplomaten und Journalisten Craig Murray

Seit Sonntag sitzt der Journalist, Menschenrechtsaktivist und frühere britische Botschafter in Usbekistan in einem schottischen Gefängnis

Wien (OTS) - Craig Murray hat in den vergangenen Monaten als Journalist den Auslieferungsprozess gegen Julian Assange beobachtet und kommentiert. Er hat Nacht für Nacht sorgfältige Protokolle dessen angefertigt, was er dort miterlebte. Nun musste sich am vergangenen Sonntag der ehemalige britische Botschafter in Usbekistan der schottischen Polizei stellen. Er wird der Erste sein, der jemals wegen des obskuren und nur vage definierten Vorwurfs der sogenannten „Puzzle-Identifikation“ inhaftiert wird.

Dass Murray für acht Monate ins Gefängnis kommt, beruht auf einem umstrittenen Urteil von Lady Dorrian, Schottlands zweithöchster Richterin. Der Oberste Gerichtshof hat Murrays Einspruch abgelehnt. Murray ist dem britischen Establishment seit fast zwei Jahrzehnten ein Dorn im Auge. In seiner Zeit als Diplomat deckte er mehrere Skandale auf und wurde unter Tony Blairs Regierung unter anderem als Sexualstraftäter verleumdet – ein Vorwurf, der nach einer Untersuchung des Auswärtigen Amtes nicht mehr haltbar war. Aber der Schaden war angerichtet, Murray wurde aus seinem Amt gedrängt.

Als Journalist ist Craig Murray erneut ebenfalls auf heftigen Widerstand des britischen Establishments gestoßen, weil er sich mit der gleichen Verve für die Wahrheitsfindung und den Schutz der Menschenrechte einsetzte.

Murray war einer der wenigen Journalisten, der ausführlich über die Argumentation von Assanges Anwaltsteam während dessen Auslieferungsanhörungen berichtet hat. Bemerkenswerterweise haben die vorsitzenden Richter sowohl im Falle Assange als auch bei Murray den Schutz der freien Meinungsäußerung, der sich traditionell auf den Journalismus erstreckt, eingeschränkt, und zwar, indem sie die Definition, wer ein Journalist ist, eingegrenzt haben. In beiden Fällen handelt es sich um Frontalangriffe auf eine bestimmte Gruppe von Journalisten – diejenigen, die frei von unternehmerischem oder staatlichem Druck, über wichtiges politisches Geschehen berichten. Auf diese Weise wurde der unabhängige Journalismus diskriminiert und kriminalisiert.

Der Österreichische Journalist*innen Club (ÖJC) fordert die sofortige Freilassung von Craig Murray und Julian Assange. „Menschenrechte und Pressefreiheit sind unteilbar, das gilt auch für die Richterinnen und Richter im Vereinigten Königreich“, konstatiert ÖJC-Präsident Oswald Klotz.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Journalist*innen Club (ÖJC)

Ing. Barbara Meister, MA

Generalsekretärin

+43 1 9828555

office @ oejc.at

www.oejc.at