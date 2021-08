Raffaela Schaidreiter wird ORF-Büro in Brüssel leiten

Wien (OTS) - ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz hat auf Basis des Ergebnisses des Ausschreibungsverfahrens Raffaela Schaidreiter, 35, mit 1. Oktober 2021 zur Leiterin des ORF-Korrespondentenbüros in Brüssel bestellt. Seit 2017 ORF-Korrespondentin in der EU-Hauptstadt folgt Schaidreiter damit Roland Adrowitzer nach, der diese Funktion nach der Rückkehr des langjährigen Brüssel-Chefs Peter Fritz nach Wien interimistisch übernommen hatte und nun als Leiter der ORF-Korrespondentenbüros und Chefreporter selbst wieder in Wien arbeiten wird. Die Funktion einer Korrespondentin/eines Korrespondenten in Brüssel wird ausgeschrieben.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: „Ich freue mich, mit Raffaela Schaidreiter eine hochkompetente Journalistin der nächsten Generation für das größte und wichtigste ORF-Korrespondentenbüro zu bestellen. Nach der Bestellung von Paul Krisai als Leiter des Büros in Moskau setzen wir damit ein weiteres Zeichen dafür, junge Kolleginnen und Kollegen mit Verantwortung zu betrauen.“

Rafaela Schaidreiter: „Wie wirken sich Entscheidungen auf EU-Ebene auf unseren Alltag aus und wie positioniert sich Österreich in dem Gefüge der 27 EU-Länder? Mein Ziel ist, unser Publikum unaufgeregt und sachlich über diese Vorgänge zu informieren und die Zusammenhänge klar und verständlich einzuordnen. Kein anderes ORF-Korrespondentenbüro produziert mehr Beiträge und Analysen für unsere ORF-Programme. Ich freue mich sehr, künftig an der Spitze des ORF-Teams in Brüssel diese herausragende Rolle unseres Büros weiterführen zu dürfen.“

Die Salzburgerin Raffaela Schaidreiter wurde 1985 geboren und ist seit 2013 Mitarbeiterin des ORF. Sie hat Forstwirtschaft an der BOKU Wien und an der ETH Zürich studiert, sowie Theater-, Film- und Medienwissenschaft an der Uni Wien. Nach zweieinhalb Jahren im ORF-Landesstudio Salzburg wechselte Raffaela Schaidreiter in die ORF-Radio-Wirtschaftsredaktion nach Wien. Seit 1. November 2017 verstärkt sie als Korrespondentin das ORF-Büro in Brüssel. Reportagen für Fernsehen und Radio haben sie unter anderem nach Südkorea und Norwegen geführt, in den Iran und nach Moldau. Auch auf privaten Reisen nach El Salvador oder Argentinien hat sie Geschichten mit Österreichbezug aufgespürt.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at