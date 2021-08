ORF III am Mittwoch: „Heimat Österreich: Arbeit auf der Alm – In den steirischen Alpen“

Außerdem: „Land der Berge“-Doppel über die Nockberge, „Thomas Stipsits: Cosa Nostra“, „Comedy Hirten – Alles perfekt“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information begleitet am Mittwoch, dem 4. August 2021, um 20.15 Uhr in „Heimat Österreich“ die „Arbeit auf der Alm – In den steirischen Alpen“. Anschließend ist „Land der Berge“ in zwei Filmen in den Nockbergen unterwegs: Auf „Nockberge – Land zwischen Himmel und Erde“ folgt „Das Metnitztal – Geheimnisvolles Paradies“. Sommerkabarett vom Feinsten wartet danach mit Thomas Stipsits‘ Programm „Cosa Nostra“ und einer Ausgabe von „Kabarett im Turm“ mit den Comedy Hirten und „Alles perfekt“.

Im Hauptabend zeigt ORF III die „Heimat Österreich“-Doku „Arbeit auf der Alm – In den steirischen Alpen“ (20.15 Uhr): Der Film begleitet mehrere Arbeiterinnen und Arbeiter in den steirischen Alpen bei ihren täglichen Tätigkeiten: Holzfällen, Bänderzäune aufstellen, Gebüsch zurückschneiden, Almpferde betreuen – viele Berufe auf der Alm sind auch heute oft nur von Hand zu erledigen. „Land der Berge“ führt um 21.05 Uhr in die „Nockberge – Land zwischen Himmel und Erde“ – einer der interessantesten Mittelgebirgsformationen Europas. Die Nockberge stellen schließlich aufgrund ihrer sanften Formensprache und ihrer geologischen Vielfalt eine Seltenheit im Alpenraum dar. Um 21.55 Uhr wird „Das Metnitztal – Geheimnisvolles Paradies“ am nördlichen Rand der Kärntner Nockberge porträtiert. Wundersame Dinge geschehen hier:

Menschen von heute bauen eine Mittelalterburg und Bauern sammeln Hirschgeweihe für Apotheken im fernen China. Touristen relaxen an Originalschauplätzen bekannter Kärntner Sagen und die Malerin Maria Lassnig hat hier ihr Sommeratelier aufgeschlagen.

Das Sommerkabarettprogramm eröffnet Thomas Stipsits mit „Cosa Nostra“ (22.25 Uhr). Darin erzählt er vom groß angelegten Stinatzer Mafia-Coup in der Therme Stegersbach und schlüpft dabei gleich in alle Personen dieses parodistischen Kriminalfalls – und das sind viele! Abschließend in „Kabarett im Turm“ um 23.45 Uhr sorgen die Comedy Hirten dafür, dass „Alles perfekt“ ist.

