Caroline Athanasiadis und Gerald Fleischhacker präsentieren „Meine großen 10“

Die neue ORF-Ranking-Show ab 8. September in ORF 1

Wien (OTS) - „Meine großen 10“ ist eine moderne Ranking-Show im 70er-Jahre-Retro-Outfit. Die Gastgeber – Neo-„Dancing Star“ Caroline Athanasiadis und Gerald Fleischhacker – begrüßen ab 8. September 2021 jeden Mittwoch um 21.05 Uhr in ORF 1 prominente Gäste, um mit ihnen über ihre ganz persönlichen „Top 10“ zu einem bestimmten Thema zu plaudern. Die Promi-Gäste bringen dabei nicht nur das Thema, sondern auch gleich das gesamte Ranking mit und präsentieren ihre ganz persönlichen Highlights – gereiht von Platz 10 bis Platz 1. Unterstützt werden sie dabei durch lustige, skurrile, aufregende oder emotionale Bilder aus dem ORF-Archiv. Jede Folge ist dabei einem Thema und einem Promi-Gast gewidmet.

In Folge 1 präsentiert Ex-Skistar und Kokommentator Hans Knauß seine ganz persönlichen Heldinnen und Helden des Sports. Volksmusik-Sängerin Melissa Naschenweng bringt ihre liebsten Austropop One-Hit-Wonder mit und Satiriker und Kabarettist Peter Klien spricht über seine liebsten Polit-Hoppalas. Moderatorin Silvia Schneider reiht legendäre Events und Grande Dame Dagmar Koller gibt Einblicke in ihr Leben und in ihre „großen 10“ unvergessener Promi-Momente.

„Meine großen 10“ – die Sendungen im Überblick:

„Meine großen 10 – Heldinnen und Helden des Sports“ mit Hans Knauß Sendetermin: Mittwoch, 8. September

„Meine großen 10 – Austropop One-Hit-Wonder“ mit Melissa Naschenweng Sendetermin: Mittwoch, 15. September

„Meine großen 10 – Polit-Hoppalas“ mit Peter Klien Sendetermin: Mittwoch, 22. September

„Meine großen 10 – legendären Events“ mit Silvia Schneider Sendetermin: Mittwoch, 29. September

„Meine großen 10 – Promi-Momente“ mit Dagmar Koller Sendetermin: Mittwoch, 13. Oktober

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at