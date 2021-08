Rokoko trifft Moderne: Prof. Heinz Neumann vergibt letzte Mietfläche im Beethoven-Haus in Wien Nussdorf

Wien (OTS) - LOYS, die Repositionierungsagentur, bezieht neuen Standort in der Kahlenberger Straße 26. Hier spiegelt sich nicht nur einzigartige Kommunikationsexpertise, sondern auch einzigartiges Interieur wider. Stilistisch hat sich LOYS sogleich an die europäische Kunstrichtung des Beethoven-Hauses angepasst, welches von Heinz Neumann revitalisiert wurde.

Besonders stolz zeigt sich Neumann bei seiner jüngsten Vermietung im 19. Wiener Gemeindebezirk. Das im 18. Jahrhundert errichtete Landhaus mit subtilem Rokokoschmuck sieht heute noch genauso aus wie 1817, als Ludwig van Beethoven eine Wohnung in dem geschichtsträchtigen Haus in der Kahlenberger Straße 26 bezog. Rund 200 Jahre später restauriert Architekt Heinz Neumann das sogenannte „Greinerhaus“ und baute es weiter aus. „Ich bin besonders erfreut darüber, dass sich LOYS mit ihrem Einrichtungsstil so an das Flair dieses besonderen Hauses angepasst haben. Das zeigt mir, dass auch in der heutigen Zeit, die europäische Stilrichtung französischen Ursprungs nicht außer Acht gelassen wird.“, erzählt Neumann.

Bei der Repositionierungsagentur LOYS steht Kompetenz in Punkto Markt, Marke, Marketing und Kommunikation im Mittelpunkt. Positionieren und unternehmerisch denken ist das Credo dieser einzigartigen Agentur. Lois Grill, Geschäftsführer und Gesellschafter von LOYS zeigt sich erfreut: „In demselben Haus zu arbeiten, in dem einst Beethoven gelebt hat, ist schon etwas Besonderes. Wir sind froh, dass Heinz Neumann, bei diesem besonders schönen Landhaus Altes mit Neuem verbunden hat. Wir haben uns hier gleich wohl gefühlt und unsere Büro-Einrichtung entsprechend angepasst.“

Das Beethoven-Haus war einst eine Herausforderung für Heinz Neumann. Das Mauerwerk musste trockengelegt werden, aufgegraben wurde bis auf die Kellersohle und zudem wurde ein Kanalanschluss errichtet. An der Spitze des Hauses waren die Holztrame und Träger morsch. Im Inneren des Landhauses befindet sich nun ein eigens geplanter barocker Garten. Die Erneuerungen und Umbauten wurden stets mit dem Bundesdenkmalamt abgestimmt. Heute verfügt das „Greinerhaus“ über eine Sauna und einen Pool, der allen Bewohnern zur Verfügung steht.

„Greinerhaus“ wird zum Beethoven-Haus

Das sogenannte „Greinerhaus“ in Nussdorf wurde von 1763 bis 1765 für den Baumwollstofffabrikanten Ignaz Schwab errichtet. Danach wurde das herrschaftliche Landhaus von Nussdorfs Bürgermeister Greiner übernommen. Im Sommer 1817 wohnte Ludwig van Beethoven in einer der Wohnungen und stiftete zur 40. Gründungsfeier des Männergesangsvereins „Beethoven“ eine Gedenktafel. Diese wurde am 19. Oktober 1913 enthüllt und somit wird das Landhaus in der Kahlenberger Straße heute auch Beethoven-Haus genannt. Das „Rokokohaus“ steht unter Denkmalschutz.

Allgemeines über Prof. Heinz Neumann

Neumann ist gemeinsam mit Oliver Oszwald und Florian Rode Partner des Architekturbüros HNP architects. Das Architektur- und Ingenieurbüro ist in der Öffentlichkeit vor allem durch Büro- und Hochhausbauten bekannt. Ein Großteil davon steht in Wien. HNP architects entwirft aber auch Wohnhäuser und Inneneinrichtungen. Neumann absolvierte von 1960 bis 1967 das Architekturstudium an der TU Wien und arbeitete währenddessen bereits für namhafte Architekten. 1973 erlangte Prof. Heinz Neumann seine Ziviltechnikerbefugnis und ist seitdem freischaffend.

