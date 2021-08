Taxi und E-Scooter in einer App: FREE NOW und TIER schnüren gemeinsames Mikromobilitäts-Angebot

Wien (OTS) - Nach Deutschland, Polen, England und Frankreich setzen FREE NOW, Europas größter Mobilitätsanbieter, und TIER ihre erfolgreiche Partnerschaft auch in Österreich fort. Ab sofort können Kunden in Wien die gesamte TIER eScooter-Flotte über die FREE NOW App buchen.

Eine App – zwei Services

Mit der Integration erweitert FREE NOW sein multimodales Mobilitätsangebot um einen weiteren starken Partner. „In der österreichischen Metropole steigt der Bedarf an nachhaltigen Mobilitätslösungen für die letzte Meile. Wir freuen uns, mit TIER an unserer Seite auch in Wien durchstarten zu können“, so Alexander Mönch, General Manager FREE NOW Österreich und Deutschland.

Net-Zero bis 2030

Mit der Kooperation baut FREE NOW auch sein Move-to-Net-Zero-Programm aus. „Wir wollen bis 2030 zu 100 Prozent lokal emissionsfreie Fahrten über die FREE NOW App anbieten und damit einen Beitrag zur Verkehrswende leisten“, so Mönch. „Dank unserer Partnerschaft erleichtern wir den Zugang zu multimodalen Mobilitätslösungen und den Umstieg auf umweltfreundliche Alternativen zum eigenen Auto. So gelingt es uns, die Mobilität zum Guten zu verändern“, betont Maximilian Nageler von TIER.

Vier Millionen Mikromobilitäts-Fahrten bis Ende 2021

Die Partnerschaft ist ein wesentlicher Schritt, um das Mikromobilitäts-Angebot nach Berlin, Warschau, London und Paris auch in Wien zu erweitern. Darüber hinaus wird FREE NOW sein Plattform-Angebot auch mit weiteren Partnern und Services Stück für Stück ausbauen. Ziel: vier Millionen gebuchte Mikromobilitäts-Fahrten bis Ende 2021 in Europa. Weitere Informationen: www.free-now.com

FREE NOW ist Europas führende multimodale Mobilitäts-Plattform von BMW und Daimler. Neben Ride-Hailing bietet FREE NOW auch Angebote aus den Bereichen Micromobility wie eScooter, eBikes, eMopeds und auch Carsharing an. Es besteht aus den Verticals FREE NOW (zehn europäische Märkte) und Βeat (fünf lateinamerikanische Märkte und ein europäischer Markt). Zusammen werden die Verticals derzeit von 50 Millionen Nutzern in 16 Märkten und mehr als 150 Städten genutzt.

TIER Mobility ist Europas führender Anbieter im Bereich Mikromobilität mit der Mission, Mobilität zum Guten zu verändern. Im Rahmen des Engagements für Nachhaltigkeit hat das Unternehmen eine klare Agenda zur Reduzierung und Kompensation von Emissionen aufgestellt. TIER Mobility ist seit Januar 2020 klimaneutral. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin ist über 110 Städten in 13 Ländern in Europa und dem Mittleren Osten tätig und beschäftigt rund 900 Mitarbeiter. Gründer des Unternehmens sind Lawrence Leuschner, Matthias Laug und Julian Blessin. www.tier.app.

