Sabine Hanger neue Generalsekretärin der Jungen ÖVP

Florian Dagn übergibt die Funktion des Generalsekretärs der Jungen ÖVP an Sabine Hanger

Wien (OTS) - Mit heute übernimmt die 26-jährige Sabine Hanger die Funktion der Generalsekretärin der Jungen ÖVP von Florian Dagn, der sich nach erfolgreichem Studienabschluss neuen beruflichen Herausforderungen stellt.

„Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit in den nächsten Jahren und dass wir mit Sabine Hanger eine engagierte junge Frau für diese verantwortungsvolle Aufgabe gewinnen konnten”, so Claudia Plakolm, Bundesobfrau der Jungen ÖVP. „Darüber hinaus möchte ich mich sehr herzlich bei Florian Dagn für seine großartige Arbeit in den letzten neun Monaten bedanken und ihm alles Gute für seine berufliche Zukunft wünschen!”

Sabine Hanger war zuletzt Bundesobfrau der Aktionsgemeinschaft und von Oktober 2020 bis Mai 2021 Vorsitzende der Österreichischen Hochschülerschaft. Mit ihr übernimmt eine sehr erfahrene junge Frau das Generalsekretariat der Jungen ÖVP. „Ich habe großen Respekt vor meiner neuen Aufgabe und möchte mich sehr herzlich bei der Bundesleitung der Jungen ÖVP für das mir entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Es freut mich, gemeinsam mit unseren neun Landesorganisationen die Junge ÖVP in den nächsten Jahren weiterentwickeln zu dürfen”, so die neue Generalsekretärin Sabine Hanger abschließend.

