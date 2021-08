Wöginger: Dynamik am Arbeitsmarkt zeigt, dass die gesetzten Initiativen wirken

ÖVP-Klubobmann: Erwerbstätigkeit wichtiges Mittel für Wohlstand und Fortschritt

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Die Dynamik am Arbeitsmarkt zeigt, dass die gesetzten Initiativen und Maßnahmen wirken. Wir werden weiter daran arbeiten, dass dieser positive Trend anhält und der Wirtschaftsstandort weiter an Fahrt aufnimmt. Das sagte heute, Montag, ÖVP-Klubobmann und Sozialsprecher August Wöginger anlässlich der von Arbeitsminister Martin Kocher präsentierten aktuellen Arbeitsmarktdaten, die deutlich besser als erwartet seien. Ende Juli waren rund 344.000 Leute ohne Job, um rund 16.000 weniger als vor einem Monat.

Durch die Öffnungen und die Erholung der Wirtschaft konnte das Niveau der Arbeitslosigkeit an jenes von 2019 angenähert werden. So gebe es derzeit noch um knapp 11.000 Personen ohne Job mehr als vor der Krise, und die Zahl der Schulungsteilnehmer/innen gehe zurück. Besonders erfreulich sei der starke Rückgang in den Bereichen Gastronomie und Beherbergungswesen, wo sich die Arbeitslosigkeit fast halbiert habe, verwies Wöginger auf die derzeit 27.000 in diesem Bereich gemeldeten Arbeitslosen. „Natürlich gibt es Bereiche, die nach wie vor stark von der Pandemie betroffen sind“, so Wöginger weiter. Aber auch bei den Langzeitarbeitslosen gebe es einen positiven Trend. Mit dem „Programm Sprungbrett“ habe sich die Regierung beispielsweise zum Ziel gesetzt, bis Ende 2022 50.000 Menschen aus der Langzeitarbeitslosigkeit wieder in eine nachhaltige Beschäftigung zu bringen, betonte der Klubobmann.

Entscheidend für die Zukunft des Arbeitsmarktes werde aber die Entwicklung der Pandemie sein – also in diesem Zusammenhang der Impffortschritt, appellierte der Klubobmann an die noch nicht immunisierte Bevölkerung, sich rasch impfen zu lassen: „Je mehr Menschen sich impfen lassen, desto besser werden wir diese Pandemie bewältigen können.“

„Auch wenn es wieder bergauf geht, gilt es nach wie vor, mit ganzer Kraft für das Comeback Österreichs zu arbeiten und die Menschen wieder in Beschäftigung zu bringen. Denn Erwerbstätigkeit ist ein wichtiges Mittel für Wohlstand und Fortschritt“, schloss der Klubobmann.

