Einladung zur Medien-Präsentation des Jahrbuches Alpbacher Technologiegespräche 2021 "Human Centered Innovation"

am Mittwoch, 18. August 2021 um 10.00 Uhr im APA Pressezentrum

Wien (OTS) - Das Jahrbuch DISCUSSING TECHNOLOGY erscheint aus Anlass der Alpbacher Technologiegespräche und widmet sich in diesem Jahr passend zum Rahmenthema des Europäischen Forums Alpbach „The Great Transformation“ dem Schwerpunkt "Human Centered Innovation".

Beiträge von Hannes Androsch, Markus Murtinger, Andreas Kugi, Matthias Scheutz, Manfred Tscheligi, Matthias Weber und Christoph Thun-Hohenstein zu ausgewählten Themenbereichen, geben einen aktuellen Überblick über Human Centered Innovation und stellen zugleich den wissenschaftlichen Auftakt zu den Alpbacher Technologiegespräche dar. Thematisiert werden Industrie 5.0, Mensch-Maschinen Schnittstellen und Next Generation Human Centricity, die grüne Transformation und die künstlerische Bearbeitung der Klimamoderne.

Im Namen der Herausgeber des Jahrbuches, Dr. Hannes Androsch, Prof. Dr. Wolfgang Knoll und DI Anton Plimon, dürfen wir Sie herzlich zur Buchpräsentation für Medienvertreter*innen einladen. Programminhalte und Höhepunkte der diesjährigen Alpbacher Technologiegespräche, die vom AIT Austrian Institute of Technology und ORF Radio Österreich 1 in enger Zusammenarbeit mit dem Europäischen Forum Alpbach veranstaltet werden, stellen wir Ihnen vor Ort vor.

Datum: Mittwoch, 18. August 2021, 10.00 Uhr

Ort: APA Pressezentrum, Laimgrubengasse 10, 1060 Wien

Am Podium:

Dr. Hannes Androsch , Herausgeber Jahrbuch Discussing Technology

, Herausgeber Jahrbuch Discussing Technology Univ. Prof. Dr. Wolfgang Knoll , wissenschaftlicher Geschäftsführer AIT Austrian Institute of Technology

, wissenschaftlicher Geschäftsführer AIT Austrian Institute of Technology Univ.-Prof. Dr. Manfred Tscheligi , Head of AIT Center for Technology Experience; Center for Human-Computer Interaction, Universität Salzburg

, Head of AIT Center for Technology Experience; Center for Human-Computer Interaction, Universität Salzburg Mag. Marlies Wirth, Kuratorin Vienna Biennale for Change 2021 (Planet Love)

Moderation: DI Martin Kugler, Wissenschaftskommunikation AIT Austrian Institute of Technology

Um die organisatorische Abwicklung zu erleichtern, bitten wir Sie um kurze Bestätigung Ihrer Teilnahme an presse@ait.ac.at. Die Medienpräsentation wird auch online via https://events.streaming.at/ait-20210818 im Web gestreamt. Alle angemeldeten Teilnehmenden erhalten das Vorabexemplar des Jahrbuches per E-Mail elektronisch übermittelt.

APA-OTS-Fotoservice fotografiert und stellt die Fotos im Anschluss an die Pressekonferenz zur kostenfreien Nutzung zur Verfügung. Vertreter*innen der elektronischen Medien haben die Möglichkeit, die Tonspur direkt am Mischpult abzunehmen. Bild(er) finden Sie nach Ende der Veranstaltung im AOM/Original Bild Service sowie im OTS Bildarchiv.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Michael H. Hlava

AIT Austrian Institute of Technology

Head of Corporate and Marketing Communications

+43 (0)50550-4014, M +43 664 620 77 66

michael.h.hlava @ ait.ac.at I www.ait.ac.at



Daniel Pepl, MAS MBA

AIT Austrian Institute of Technology

Corporate and Marketing Communications

+43 (0)50550-4040, M +43 664 620 78 05

daniel.pepl @ ait.ac.at I www.ait.ac.at