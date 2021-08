FPÖ – Kickl fordert angesichts der steigenden Zahl Illegaler einen echten Grenzschutz und das Aussetzen des Asylrechts in Österreich

ÖVP-Innenminister Nehammer betreibt reine Showpolitik, verkauft die Österreicher schlicht und ergreifend wieder einmal für dumm

Wien (OTS) - Laut Medienberichten rollt eine neue Welle illegaler Migration auf uns zu. Allein vergangenes Wochenende und heute wurden wieder mehr als hundert illegale Migranten, durchwegs junge Männer, im Burgenland beziehungsweise in Niederösterreich aufgegriffen. Der freiheitliche Bundesparteiobmann und Klubobmann NAbg. Herbert Kickl forderte daher erneut einen echten Grenzschutz und als ersten Schritt seines 10-Punkte-Plans ein Aussetzen des Asylrechts auf österreichischem Boden und die Wiedererrichtung der Ausreisezentren.

„Der medial von ÖVP-Innenminister Nehammer und ÖVP-Verteidigungsministerin Tanner angekündigte Grenzschutz ist kein Grenzschutz. Soldaten und Polizisten, die an der Grenze eingesetzt sind, werden von der Regierung dazu missbraucht, für die Illegalen quasi den ‚Fremdenführer‘ in unser Asylwesen zu geben. Echter Grenzschutz würde nämlich bedeuten, die illegalen Migranten daran zu hindern, auch nur einen Fuß auf österreichischen Boden zu setzen“, betonte Kickl. Laut Medienberichten werde aber angeblich im Burgenland sogar eine Notaufnahmestelle für die illegalen Migranten eingerichtet.

„Nehammer betreibt eine reine Showpolitik, den großen Ankündigungen und der Kritik am EU-Asylsystem folgen keine Umsetzungen in Richtung einer restriktiven Asylpolitik im Sinne unserer Bürger. Nehammer verkauft die Österreicher schlicht und ergreifend wieder einmal für dumm“, so Kickl.

