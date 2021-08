„Aktion Schaf“ beim Lainzer Tiergarten

Am 4. August mehr über die Wiesenpflege per Schafsbeweidung erfahren!

Wien (OTS) - Schafe sind bestimmt die umweltfreundlichsten Rasen-„Mäh-er“. Denn durch die extensive Beweidung werden Wiesen einerseits besonders schonend gekürzt, andererseits bleiben da und dort auch Stängel weniger „geschmackvoller“ Stauden stehen. Diese können wiederum z. B. von Wildbienen als Brutplätze benutzt werden. Erfahren Sie mehr über diese natürliche Art der Wiesenpflege, gefährdete Schafsrassen und schauen Sie der Arbeit der Hütehunde zu: am 4. August ab 14 Uhr bei der Adolfstorwiese, Adolfstorgasse 62, 1130 Wien.

Wir ersuchen um Anmeldung per E-Mail unter citynature@ma22.wien.gv.at, die Teilnahme ist kostenlos, die aktuellen Corona-Bestimmungen sind zu berücksichtigen.

Die extensive Beweidung wird von der Stadt Wien-Umweltschutz im Rahmen von CITY NATURE ab Anfang August durchgeführt. Unterstützt wird sie dabei vom 13. Bezirk, dem Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien sowie einer Landwirtin aus Breitenfurt, die ihre Waldschafe für die Beweidungsaktion zur Verfügung stellt. Die Waldschafe zählen zu einer der gefährdeten österreichischen Schafsrassen. Auf der Weide kommen auch ausgebildete Hütehunde zum Einsatz, denen man am 4. August ebenfalls ein wenig bei der Arbeit zusehen kann.

Schaf oder nicht Schaf – eine Frage der Lage

Die steilen und sonnigen Wiesenflächen beim Adolfstor des Lainzer Tiergartens haben sich von ehemaligen Weingartenrieden zu arten- und blütenreichen Halbtrockenrasen entwickelt. Damit ist ein wertvoller Lebensraum für zahlreiche Pflanzen und Tierarten entstanden. Zu finden sind hier etwa das Weidenblättrige Ochsenauge und das Große Ochsenauge – das eine Ochsenauge ist eine Pflanze, das andere ein Falter.

Damit die unterschiedlichen Pflanzenarten erhalten bleiben, wird nur ein- bis zweimal jährlich gemäht und den Pflanzen so das Aussamen ermöglicht. Die Wiesen werden auch nicht gedüngt oder bewässert: grundsätzlich gilt, so wenig Pflege wie möglich, so viel wie nötig, das ist optimal für die Artenvielfalt!

Schwer zugängliche, steile Wiesenbereiche können mit Mähgeräten nur schwer bewirtschaftet werden. Schafe haben damit kein Problem und finden auch auf Böschungen Leckerbissen an Wiesenkräutern. Deshalb sollen die Tiere heuer Gelegenheit bekommen, die Wiesen zu beweiden. Die Stadt Wien-Umweltschutz kann danach hinsichtlich der Artenvielfalt einen Vergleich zwischen beweideten und per Balkenmäher gemähten Wiesenbereiche ziehen.

Wiesen bitte sauber halten!

Die Adolsftorwiesen wurden im letzten Jahr unter der Beteiligung interessierter Bürgerinnen und Bürger sowie der Bezirksvorsteherin gemäht bzw. gemeinsam das Mähgut zusammengerecht. Dieses soll nicht auf der Wiese verbleiben, da es die Wiese darunter ersticken und andererseits zu höherem Nährstoffeintrag führen würde.

Das gewonnene Wiesenheu kann zum Teil als Viehfutter verwendet werden. Dazu ist es jedoch wichtig, dass es frei von Fremdstoffen ist. Vor allem achtlos weggeworfene Getränkedosen, Glasflachen und Plastikverpackungen können den Tieren schaden, wenn sie ins Futterheu gelangen. Deshalb bitte keinen Abfall in der Natur belassen, sondern ihn wieder mitnehmen und sachgerecht entsorgen!

Das EU-Projekt CITY NATURE

Die Aktion findet im Rahmen Projekts CITY NATURE statt, das innerhalb des INTERREG V-A SK-AT-Kooperationsprogramms durchgeführt und vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung kofinanziert wird. Ein Schwerpunkt des gemeinsam mit der Stadt Bratislava (Mestske lesy v Bratislave) und Daphne (Institut für angewandte Ökologie) durchgeführten Projekts ist die Wiesenpflege. Aber auch weitere Biodiversitäts- und Informationsprojekte werden im bis Ende 2021 laufenden Projekt umgesetzt. Dazu zählt etwa die Förderung und Kartierung von Gebäudebrütern wie Mehlschwalbe oder Fledermaus. Ebenso finden sich neben den Mitmachaktionen weitere Angebote wie Folder, die CITY-NATURE- Homepage, ein Informationszentrum in Bratislava und eine Wanderausstellung mit weitreichenden Informationen zum Projekt für alle Interessierten.

Termine für Wiesenpflegeaktionen des Projekts CITY NATURE, sowie die Termine und Standorte der Ausstellung unter www.city-nature.eu.

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Silvia Kubu

Stadt Wien-Umweltschutz

Telefon: 01 4000 73426

E-Mail: silvia.kubu @ wien.gv.at

www.umweltschutz.wien.at