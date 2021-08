#diegutespende: Promis spenden hochwertige Kleidung an Babäm!, den Second Hand Shop von SOS-Kinderdorf

Verena Altenberger und andere Promis spenden ihre Lieblingsteile an Babäm!. Der Second Hand Shop verwandelt hochwertige Kleiderspenden in Hilfe für Kinder in Not.

Wien (OTS) -

Second Hand ist DER nachhaltige Modetrend der Stunde. Doch während die Gesamtmenge an gespendeter Kleidung in den vergangenen Jahren immer mehr zugenommen hat, wird der Anteil an tatsächlich wiederverwertbaren, hochwertigen Spenden immer kleiner. Prominente wie Schauspielerin Verena Altenberger oder Musikerin Ina Regen unterstützen daher die Kampagne #diegutespende von Babäm!, dem Second Hand Shop von SOS-Kinderdorf.

Immer wieder landet Kleidung in den Spendenboxen von Babäm!, die leider nicht für den Wiederverkauf geeignet ist. "Wir freuen uns über jede Spende", sagt Geschäftsführer Ivo Schärmer, "aber je besser die Qualität eines gespendeten Kleidungsstücks ist, desto eher lässt es sich wiederverkaufen und so zu Geld machen, das den Kindern bei SOS-Kinderdorf zugutekommt."

Promis spenden Lieblingsteile

Viele Prominente haben sich der Aktion #diegutespende angeschlossen und ein paar ihrer Lieblingsteile für den guten Zweck hergegeben. Schauspielerin Verena Altenberger, hat gemeinsam mit ihrer ebenfalls schauspielenden Schwester Judith bereits stylische und qualitativ hochwertige Teile im Babäm! Shop in der Wiener Lindengasse abgegeben. Diese können ab sofort sowohl im Shop vor Ort als auch online auf www.babaem.at gekauft werden. Weitere Spenderinnen sind unter anderem Schauspielerin und Kabarettistin Miriam Hie, Schauspielerin Lilian Klebow, sowie mehrere bekannte TV-Moderatorinnen. Aktivistin Nunu Kaller, die sich ebenfalls an der Aktion beteiligt, bringt es auf den Punkt: "Gutes spenden muss wieder zum guten Ton gehören."

Sämtliche Spenden der Promis werden im Laufe des Monats auf www.babaem.at freigeschalten und sind dann sowohl online als auch im Shop in der Lindengasse 7 in Wien käuflich zu erwerben. Wer selbst Gutes spenden möchte, kann sein Kleidergeschenk aus ganz Österreich versandkostenfrei an SOS-Kinderdorf senden oder direkt im Wiener Shop abgeben. Mehr dazu auf www.babaem.at/kleidergeschenk

