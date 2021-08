FPÖ – Hauser: US-Seuchenbehörde CDC stellt geimpfte Personen mit ungeimpften gleich

Faktenbefreite Coronapolitik der Bundesregierung ist auch weiterhin ein Desaster

Wien (OTS) - „Nach fast eineinhalb Jahren Corona-Krise sind ÖVP und Grüne in ihrer Verantwortung noch immer nicht fähig, faktenorientierte Maßnahmen zu treffen. Eine rein ideologische Grundlage und die Expertisen von meinungskonformen Experten werden uns nicht aus dieser Situation retten können – sofern das überhaupt möglich ist“, so heute der freiheitliche Tourismussprecher NAbg. Gerald Hauser.

„So werden weiterhin falsche Entscheidungen getroffen. Während die US-Seuchenbehörde CDC geimpfte Personen mit ungeimpften gleichstellt, weil die Impfung eben nicht vor einer Übertragung schützt, setzt man in Österreich immer noch auf das ‚falsche Pferd‘ und tut auch weiterhin so, als ob Geimpfte das Virus weder empfangen oder übertragen könnten. Minister Faßmann agiert daher vollkommen faktenbefreit, wenn er den Druck auf unsere Kinder, sich impfen zu lassen, immer weiter erhöht. Die Zweiklassengesellschaft an unseren Schulen ist eine Folge davon. Selbst die WKO fungiert schon als Impflobby und wirbt für einen 100 Euro Gutschein, um Jugendliche zu ‚überzeugen‘“, erklärte Hauser.

„Wenn die Regierung weiterhin die Fakten und Ausführungen der CDC ignoriert, die besagt, dass Geimpfte keine Bevorzugung erhalten dürfen, dann werden wir ungebremst in das nächste gesellschaftliche und wirtschaftliche Desaster hineinschlittern. Das wird ausschließlich die türkis-grüne Regierung von Kurz, Mückstein und Co. zu verantworten haben. Die Zeichen für den nächsten Lockdown sind ja nicht mehr zu übersehen, das würde jedoch für unsere Gastronomie- und Tourismusbetriebe den endgültigen Todesstoß bedeuten“, betonte der FPÖ-Tourismussprecher.

