Landwirtschaft in weiten Teilen Österreichs erneut durch Unwetter verwüstet

3,5 Millionen Euro Gesamtschaden durch die gestrigen Hagelunwetter in der Steiermark, Tirol und Niederösterreich

Wien (OTS) - (Österreichische Hagelversicherung, 31. Juli 2021): Gestern am Abend zogen Gewitter mit Starkregen und schwerem Hagel über weite Teile Österreichs hinweg. Dabei wurde die Landwirtschaft in der Steiermark, Tirol und Niederösterreich erneut schwer geschädigt. Auf einer Fläche von insgesamt 16.000 Hektar wurden Ackerkulturen (Getreide, Mais, Kürbis, Kartoffel), Obst- und Gemüsekulturen sowie das Grünland teilweise massiv zerstört. In der Steiermark, die besonders betroffen war, wurden auch Glashäuser durch riesige Hagelschlossen beschädigt. Die Konsequenz: Ein Gesamtschaden in der Landwirtschaft in der Höhe von 3,5 Millionen Euro. „Die sich ständig wiederholenden Unwetterereignisse führen uns klar vor Augen, dass der Klimawandel mit seinen Wetterextremen die Landwirtschaft fest im Würgegriff hält. Wie teuer uns das zu stehen kommt, zeigt auch das gestrige Schadensausmaß in Millionenhöhe. Auch wenn die Sachverständigen der Österreichischen Hagelversicherung – über das gesamte Bundesgebiet hinweg – mittlerweile im Dauereinsatz sind, hat rasche Hilfe nun oberste Priorität!“, so der Vorstandsvorsitzende der Österreichischen Hagelversicherung, Dr. Kurt Weinberger.

Schadensüberblick im Detail für die Steiermark:

Betroffene Bezirke: Graz (Stadt), Graz-Umgebung, Südoststeiermark

Betroffene Kulturen: Getreide, Mais, Grünland, Kürbis, Gemüse, Obst

Betroffene Fläche: 7.000 Hektar

Gesamtschaden in der Landwirtschaft: 2,6 Millionen Euro



Schadensüberblick im Detail für Tirol:

Betroffene Bezirke: Kitzbühel, Kufstein

Betroffene Kulturen: Grünland, Mais, Getreide, Obst, Gemüse

Betroffene Fläche: 8.000 Hektar

Gesamtschaden in der Landwirtschaft: 600.000 Euro



Schadensüberblick im Detail für Niederösterreich:

Betroffener Bezirk: Neunkirchen

Betroffene Kulturen: Grünland, Mais, Kartoffel

Betroffene Fläche: 1.000 Hektar

Gesamtschaden in der Landwirtschaft: 300.000 Euro



Hinweis: Betroffene Landwirte melden die Schäden online unter www.hagel.at

