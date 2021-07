2. Bezirk: „Modellbahn-Ausstellung 4 Kids“ im August

Auskünfte und Anmeldungen per E-Mail: mbv-mexikoplatz@chello.at

Wien (OTS/RK) - Kinder und deren erwachsene Begleitpersonen lädt das Team des „Modellbauvereins Mexikoplatz“ zur Besichtigung einer liebevoll gestalteten Modellbahnanlage mit einer Länge von zwanzig Metern und einer Breite von vier Metern ein. Der Eintritt in das Vereinslokal im 2. Bezirk auf dem Mexikoplatz (Eingang neben dem Haus Engerthstraße 181-183) ist kostenlos. Die Aktion hat den Titel „Modellbahn-Ausstellung 4 Kids“ und findet am Donnerstag, 5. August, am Donnerstag, 12. August, am Donnerstag, 19. August, und am Donnerstag, 26. August, jeweils von 15.00 bis 18.00 Uhr, statt. Einen Zusatz-Termin gibt es am Donnerstag, 2. September, von 15.00 bis 18.00 Uhr. Die kleinen Besucherinnen und Besucher bestaunen an den Nachmittagen unter anderem einen fünf Meter langen „amerikanischen Güterzug“, der von zwei großen Dampflokomotiven gezogen wird. Information und Anmeldung per E-Mail: mbv-mexikoplatz@chello.at.

Die Eisenbahnanlage des „Modellbauvereins Mexikoplatz“ verfügt über eine Computersteuerung. Prächtige Lokomotiven und Waggons sind auf mehreren Strecken unterwegs. Das Erscheinungsbild der Landschaft gefällt, vom Berg mit einem Sender am Gipfel bis zu einer Stadt mit Hochhaus und Fabrik. Die Modellbau-Vereinigung ist im Internet vertreten: www.mbv-mexikoplatz.com.

Allgemeine Informationen:

Veranstaltungen im 2. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt/

