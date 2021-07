Einladung Pressegespräch ORF. Wie Wiki.

Zoom-Pressegespräch von Wikimedia Österreich zur neuen Kampagne ORF. Wie Wiki

Am 10. August wird ein*e neue*r ORF-Generaldirektor*in gewählt. Damit steht auch eine Reform des ORF-Gesetzes bevor. Die aktuelle Strategie 2025 des ORF sieht eine Weiterentwicklung zur "Public Service Platform" vor, um ein Gegengewicht zu Google, Facebook, Netflix und Co zu generieren. Geplant ist außerdem eine Partnerschaft gemeinwohlorientierter Medien und Ökosysteme.



Die neue Kampagne ORF. Wie Wiki von Wikimedia Österreich setzt hier an: Sie fordert, freie Lizenzen auf ORF-Inhalte im neuen Gesetz zu verankern und öffentlich finanzierte Inhalte niederschwellig öffentlich konsumier- und nutzbar zu machen. Beim Pressegespräch erfahren Sie, was das in der konkreten Umsetzung bedeutet und welche Vorteile freie Lizenzen für Medienmacher*innen und -konsument*innen haben.



Ihre Gesprächspartner*innen:

* Claudia Garád, Geschäftsführerin Wikimedia Österreich

* Leonhard Dobusch, Universitätsprofessor für Organisation an der Universität Innsbruck, Mitglied des ZDF-Fernsehrats und Experte für Netzpolitik

Datum: 04.08.2021, 10:30 - 11:30 Uhr

Ort: Den Einwahl-Link erhalten Sie nach der Anmeldung Anmeldung zur Pressekonferenz an claudia.garad @ wikimedia.at

Virtuell via Zoom , Österreich

