Allianz Österreich: Rasche Hilfe nach Unwetterschäden

95 Millionen Euro Schäden nach Naturereignissen - Digitale Services für schnelle und einfache Schadenabwicklung

Wien (OTS) - Die massiven Unwetter haben gestern in Österreich erneut zu Millionenschäden geführt. Von den Hagel- und Sturmereignissen sowie teilweise Starkregen besonders betroffen waren große Teile Oberösterreichs, insbesondere der Bezirk Braunau, sowie Teile Niederösterreichs. „Die Meldungen, die uns wiederholt aus den Unwettergebieten erreichen, machen uns zutiefst betroffen. Wir arbeiten rund um die Uhr, um in der für viele Menschen sehr herausfordernden Zeit rasche Hilfe zu bieten“, so Rémi Vrignaud, CEO der Allianz Österreich. Insgesamt beziffert die Allianz die Schäden nach den heurigen Naturereignissen bereits auf rund 95 Millionen Euro.

Kunden- und Serviceorientierung: schnell, einfach, digital

Schäden können jederzeit unkompliziert online unter allianz.at gemeldet werden. Der Schadenstatus-Tracker der Allianz ermöglicht es, den Status der Schadenbearbeitung in Echtzeit zu tracken, Fotos hochzuladen und Schäden zu dokumentieren, nach Reparaturwerkstätten zu suchen oder sich Sofortentschädigungen auszahlen zu lassen. Vor allem die digitalen Kanäle, die für noch raschere und einfachere Schadenabwicklung sorgen, werden besonders gut angenommen. Unter der Schadenhotline 05 9009 9009 können Schäden zudem telefonisch gemeldet werden.

Naturereignisse fixer Bestandteil der Haushaltsversicherung

Die Allianz Österreich bietet im Rahmen ihrer Haushalts- und Gebäudeversicherung „Mein Zuhause“ verschiedene Pakete mit unterschiedlichen Leistungsumfängen an – Versicherungsschutz gegen Hochwasser, aber zum Beispiel auch gegen Sturm oder Hagel, sind jedoch bereits ab dem „kleinsten“ Paket automatisch inkludiert. Die Allianz hat ihre Haushalts- und Gebäudeversicherung so gebündelt, dass die wichtigsten Bestandteile – wie elementare Schäden – fix integriert sind.

Unwetter werden häufiger, Schäden steigen

In den letzten Jahren sind immer wieder starke Unwetter über Österreich gezogen, die teils zu erheblichen Schäden geführt haben. Aufgrund der geografischen Lage bleibt in Österreich leider kein Bundesland von Naturkatastrophen und -schäden verschont. Die Schadenintensität war in den letzten Jahren unterschiedlich und die Größe der Schäden von den konkreten Unwettergeschehen abhängig – die Allianz geht aber davon aus, dass die Intensität und Häufigkeit von Unwettern in Österreich und weltweit im Zuge des Klimawandels zunehmen werden.

