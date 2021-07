Radiotest 2021_2 ORF Radio Wien

Stabile Marktanteile und gestiegene Tagesreichweiten bestätigen Radio Wien weiterhin als stärkstes regionales Radio in der Bundeshauptstadt

Auch der aktuelle Radiotest 2021_2 (Juli 2020 bis Juni 2021) weist wieder sehr gute Werte für Radio Wien aus. Trotz immer stärker werdender Konkurrenz kann Radio Wien seine Vormachtstellung als reichweiten- und marktanteilstärkstes Regionalradio in Wien bestätigen. Insgesamt hören täglich 335.000 Personen im Verbreitungsgebiet Radio Wien. Der Marktanteil in Wien selbst liegt bei 17 % und damit deutlich höher als der der zwei besten privaten Mitbewerber zusammen.

In der Zielgruppe 35+ konnte der Marktanteil auf 20 % gesteigert werden, somit entfällt jede fünfte gehörte Radiominute auf Radio Wien. Vergleichsweise liegt der Marktanteil beim größten privaten Mitbewerber in dieser Zielgruppe bei 6 %. Die Tagesreichweite von Radio Wien in der Zielgruppe 35+ stieg auf 16,6 %. Auch in der Zielgruppe ab 10 Jahren konnte Radio Wien seine Tagesreichweite leicht steigern und liegt mit 12,2 % weit vor allen anderen regionalen Sendern.

„Ein stabiler Marktanteil und eine im Vergleich gestiegene Tagesreichweite beweisen, dass Radio Wien – gerade in diesen teilweise sehr herausfordernden Zeiten – seine Position als kompetente und serviceorientierte Tagesbegleitung der Wienerinnen und Wiener behaupten und sogar ausbauen konnte. Täglich 335.000 Hörerinnen und Hörer im Verbreitungsgebiet - dieser große Zuspruch freut uns sehr, er ist aber natürlich auch Auftrag für die Zukunft“, so Landesdirektorin Brigitte Wolf.

Radio Wien-Programmchefin Jasmin Dolati: „Ich freue mich sehr. Sich in einem so heiß umkämpften Markt zu behaupten und sogar noch stärker zu werden, ist die schönste Anerkennung für die Arbeit des Radio-Wien-Teams, das mit viel Herzblut und Begeisterung Programm macht – aus und für die Stadt, für alle Bezirke und auch für viele, die uns im Umland und auch im Ausland hören. In einer Zeit, in der On-Demand-Angebote immer wichtiger werden, legen wir den Fokus auf den Ausbau dieser Inhalte, wovon auch das lineare Programm profitiert. Ich bin dankbar für unser treues Publikum, mit dem wir intensiven Austausch pflegen.“

Auch die tägliche regionale Fernseh-Informationssendung „Wien heute“ war im ersten Halbjahr sehr erfolgreich. Sie schaffte mit 257.000 Seherinnen und Sehern pro Tag in Wien einen Marktanteil von 43 % (Mo.-So.) und eine Reichweite von 14,2 %. Die Homepage des ORF Wien unter der Adresse wien.ORF.at verzeichnete neue Spitzenwerte. So wurden im ersten Halbjahr 2021 täglich über 790.000 Page Impressions gemessen und damit um rund ein Viertel mehr als im ersten Halbjahr 2020.

