EANS-Hinweisbekanntmachung: Egger Holzwerkstoffe GmbH / Jahresfinanzbericht gemäß § 124 Abs. 1 BörseG (ESEF-Format)

Krisensicher: EGGER Gruppe schließt Geschäftsjahr 2020/2021 mit 3,08 Mrd. EUR Umsatz ab

Hiermit gibt die Egger Holzwerkstoffe GmbH bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Jahresfinanzbericht gemäß § 124 Abs. 1 BörseG (ESEF-Format) Deutsch:

Veröffentlichungsdatum: 29.07.2021

Veröffentlichungsort: https://credit-relations.egger.group/de/finanzberichte/

Mit Abschluss des Geschäftsjahres der EGGER Gruppe zum 30.04.2021 blickt der

Holzwerkstoffhersteller auf eine zwölf Monate anhaltende Sondersituation zurück.

Nach Corona-bedingten Auswirkungen zu Beginn des Geschäftsjahres erlebte EGGER

ab Sommer 2020 in fast allen Märkten eine stark ansteigende Nachfrage, die sich

bis heute auf einem außergewöhnlich hohen Niveau hält. Um dieser gerecht werden

zu können, werden in allen EGGER Werken die Produktionskapazitäten maximal

ausgenützt und Rekordmengen produziert.

Insgesamt kann EGGER für das Geschäftsjahr 2020/2021 eine deutliche Entwicklung

seiner wesentlichen Kennzahlen berichten: Die Gruppe erwirtschaftete einen

Umsatz von 3.082,8 Mio. EUR (+8,9 % zum Vorjahr) und ein EBITDA von 622,3 Mio.

EUR (+46,6 % zum Vorjahr). Die EBITDA-Marge liegt bei 20,2 % (Vorjahr 15,0 %),

die Eigenkapitalquote bei 42,0 % (Vorjahr 37,9 %). „Diese deutliche Entwicklung

zeigt, dass wir bei EGGER einerseits die Herausforderungen der Pandemie gut

bewältigt, zugleich auch die sich in unserer Branche ergebenden Chancen sehr gut

genützt haben. Zusätzlich hat vor allem das neue Werk in Biskupiec (PL)

wesentlich zur Ergebnissteigerung beigetragen“, erklärt Thomas Leissing,

Sprecher der Gruppenleitung und verantwortlich für Finanzen, Verwaltung und

Logistik.

Rund 10.400 Mitarbeiter an 20 Produktionsstandorten weltweit haben in diesem

herausfordernden Geschäftsjahr zu diesen Ergebnissen und zu einem neuen

Höchststand der Produktionsmenge von 9,6 Mio. m3 Holzwerkstoffe und Schnittholz

beigetragen. Ein Meilenstein im abgelaufenen Geschäftsjahr war die

Inbetriebnahme des 20. Werks in Lexington, NC, USA – des ersten EGGER Werks in

Nordamerika. Trotz der erschwerten Bedingungen und der anhaltenden

Sondersituation konnte das Werk planmäßig im September 2020 in Betrieb gehen.

EGGER führt die anhaltend hohe Nachfrage auf den mit den

Pandemie-Schutzmaßnahmen und Lockdowns einhergehenden Cocooning-Effekt zurück,

also die massiv verstärkten Konsuminvestitionen in das eigene Zuhause. Dazu

kommt, dass es bereits vor der Pandemie einen deutlichen Rückstau an Bauvorhaben

in vielen Teilen Europas gab. „Unsere oberste Priorität war und ist die

zuverlässige Belieferung unserer Kunden. Dafür nutzen wir unsere Kapazitäten

bestmöglich aus und versuchen, die Kundenwünsche über verschiedene Lieferwerke

zu bedienen“, so Ulrich Bühler, EGGER Gruppenleitung Vertrieb & Marketing.

Insgesamt konnte EGGER in diesem Umfeld in fast allen Märkten weltweit eine

stark steigende Nachfrage verzeichnen und die Umsätze zum Vorjahr teils

erheblich steigern: Die Division Decorative Products Mitte hat im letzten

Geschäftsjahr einen Umsatz von 930,4 Mio. EUR (+4,9 % zum Vorjahr)

erwirtschaftet. Die Division Decorative Products West hat mit

690,9 Mio. EUR einen um +4,2 % höheren Umsatz als im Vorjahr. Der Umsatz der

Division Decorative Products Ost stieg um +10,8 % auf 981,8 Mio. EUR. Positiv

entwickelte sich in dieser Division vor allem das neue Werk in Biskupiec (PL).

Die jüngste Division Decorative Products Americas erhöhte den Umsatz um +32,0 %

auf 181,2 Mio. EUR. Die Division Flooring Products liegt mit einem Umsatz von

552,5 Mio. EUR um +25,3 % über dem Vorjahr. Das Segment Sonstiges hat einen

Umsatz von 201,5 Mio. EUR (+16,0 % zum Vorjahr).

Optimistischer Ausblick für 2021/2022

Eine Vorausschau fällt aktuell mangels verlässlicher Prognosen zur

Pandemie-Entwicklung und zu etwaigen weiteren Lockdown-Maßnahmen schwer. Trotz

dieser Unsicherheiten geht man bei EGGER von einer weiterhin positiven

Entwicklung im Geschäftsjahr 2021/2022 aus. Wenngleich manche der Produktions-

und Absatzmärkte sich derzeit noch in der Krise befinden, zeichnet sich eine

steigende Nachfrage in nahezu allen Märkten und mit allen Produktbereichen ab.

Ein Risiko stellt die Entwicklung der Rohstoffmärkte, und hier vor allem die

derzeitige Verknappung bei Chemieprodukten, dar. Diesem wirkt EGGER jedoch mit

der Inbetriebnahme von zusätzlichen Veredelungskapazitäten und Investitionen zur

Verbesserung der Rohstoff- und Energiesituation sowie mit ständiger Optimierung

des Materialeinsatzes und der Kostenstruktur entgegen.

Sämtliche Detailinformationen zum Geschäftsjahr 2020/2021 können im

Jahresfinanzbericht unter www.egger.com/credit-relations nachvollzogen werden.

Für Rückfragen: katharina.wieser @ egger.com, Tel: +43 5 0600 10128