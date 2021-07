Radio Niederösterreich weiterhin regionale Nummer 1

Täglich rund 500.000 Hörerinnen und Hörer – Landesdirektor Gollinger: „Die Menschen schätzen das Angebot des ORF Niederösterreich.“

St. Pölten (OTS) - Radio Niederösterreich kann sich weiterhin als regionaler Marktführer behaupten. Der aktuelle Radiotest zeigt für den Zeitraum Juli 2020 bis Juni 2021, dass der Sender weiterhin klar vor den privaten Mitbewerbern liegt und den Marktanteil im Beobachtungszeitraum ausbauen konnte.

Der Marktanteil von Radio Niederösterreich in der Gesamtbevölkerung ab zehn Jahren von Montag bis Sonntag ist leicht gestiegen und liegt derzeit bei 28 %. Im Wochendurchschnitt von Montag bis Sonntag erreicht Radio Niederösterreich täglich 492.000 Hörerinnen und Hörer im Verbreitungsgebiet (davon 349.000 in Niederösterreich).

Auch bei der Hauptzielgruppe 35plus führend im Bundesland

In der Kernzielgruppe der über 35-Jährigen ist der Marktanteil von Radio Niederösterreich im Wochendurchschnitt ebenfalls gestiegen und im Bundesland damit mehr als sechs Mal höher als der des erfolgreichsten Privatsenders. Der Marktanteil von Montag bis Sonntag beträgt aktuell 33 %, damit entfallen 33 von 100 gehörten Radiominuten im Bundesland auf Radio Niederösterreich.

Für ORF Niederösterreich-Landesdirektor Norbert Gollinger bestätigt der aktuelle Radiotest, dass die Mischung passt: „Die richtige Musik, Service und Information, zusammen mit viel Teamgeist und guter Laune, die auch auf die Zuhörerin, den Zuhörer überspringt. Das ist eine fein abgestimmte Mischung, die wir immer wieder optimieren, um das bestmögliche Programm zu bieten. Der aktuelle Radiotest zeigt, dass sich das Publikum bei uns gut aufgehoben fühlt und uns täglich gerne als zuverlässigen Begleiter an seiner Seite hat. Insbesondere in herausfordernden Zeiten, wo Verlässlichkeit und Kompetenz gefragt sind.“

Programmchef Karl Trahbüchler: „Radio Niederösterreich Hörerinnen und Hörer sind treue Begleiter unseres Programms und wir bedanken uns mit einem abwechslungsreichen und stetig wachsenden Angebot – immer auf der Suche nach unterhaltsamen und informativen Themen. Zusammen mit viel Musik wollen wir so weiterhin das beste Angebot gestalten, mit dem wir unser Publikum von früh morgens bis in den Abend hinein begleiten.“

ORF-Sender weiterhin meist gehört in Niederösterreich

Insgesamt entfallen im Beobachtungszeitraum (Juli 2020 bis Juni 2021) in Niederösterreich 80 von 100 gehörten Radiominuten auf das Programmangebot des ORF (bei Personen ab 10 Jahren Montag bis Sonntag). Bei den über 35-Jährigen ist der Marktanteil aller ORF-Radios in Niederösterreich sogar gestiegen und liegt bei 85 % -der Wert ist damit 6 Mal höher als jener aller privaten Mitbewerber zusammen (deren Marktanteil in Niederösterreich in dieser Altersgruppe auf 14 % gesunken ist).

Rückfragen & Kontakt:

ORF Landesstudio Niederösterreich

Mag. Sofija Nastasijevic

02742/2210-23572