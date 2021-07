Austria goes Zrce und COVID-19

Information zu COVID-19 für Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Festivals "Austria goes Zrce" in Kroatien von 17. bis 24. Juli 2021

Wien (OTS) - In Zusammenhang mit dem Festival „Austria goes Zrce“ in Kroatien, das von 17. bis 24. Juli stattgefunden hat, wurden einige Reiserückkehrerinnen und -rückkehrer positiv auf SARS-CoV-2 getestet. An dieser Veranstaltung nahmen rund 19.000 Personen aus Österreich teil, die mit Reisebussen sowie dem privaten PKW zum Festival und wieder retour reisten. Die AGES bittet daher alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, das niederschwellige Testangebot in Österreich zu nutzen und sich auf SARS-CoV-2 testen zu lassen.



Im Falle auftretender Symptome wie Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Entzündungen der oberen Atemwege, Fieber, trockenem Husten oder plötzlichem Verlust des Geschmacks-/Geruchssinnes sollte umgehend die telefonische Gesundheitsberatung 1450 kontaktiert und der Kontakt zu anderen Personen minimiert werden.

