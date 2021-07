Junge Urlauberin kommt im Casino Velden mit 1 Euro zum ganz großen Gewinn

Eine Niederösterreicherin gewinnt Dienstagnacht den rund 230.000 Euro schweren Fort Knox Jackpot.

Wien (OTS) - Ein unvergesslich schönes Erlebnis – so sollte ein Urlaub idealerweise aussehen. Für eine vierköpfige Familie aus Niederösterreich erfüllen die Ferien in der Wörthersee-Region dafür die besten Voraussetzungen. Und das liegt nicht nur am Wetter und der schönen Kärntner Landschaft, sondern auch am Besuch des Casino Velden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch.

Dieser 27. Juli wird der Familie wohl immer in Erinnerung bleiben. Im Spielsaal übernahm die Tochter die Regie über den Abend. Eine goldrichtige Entscheidung: Die junge Frau investierte von den Eintrittsjetons am Fort Knox Automaten lediglich 1 Euro. Der sollte aber reichen. Ein Freispiel später, und kurz darauf signalisierten die Sirenen im Spielsaal und das Display am Automaten: Der Fort Knox Jackpot – und damit exakt 228.554,80 Euro – wurde soeben gewonnen. Um dieses emotionale Ereignis zu feiern, spendierte das Saalteam gleich eine Flasche Prosecco an der Casino Bar.

Seit der Wiedereröffnung der Casinos im Mai ist dies bereits der zweite Haupttreffer am Fort Knox Automaten. Im Juni gelang dies einer Besucherin im Casino Salzburg. Die beliebten Automaten bieten den Gästen von Casinos Austria seit Mai 2019 ein einzigartiges Slotgame-Erlebnis: Ab einem Einsatz von nur 75 Cent kann man den Jackpot gewinnen. Die insgesamt 90 Fort Knox Automaten in den zwölf Casinos sind österreichweit miteinander verbunden und werden nach jedem Jackpot-Gewinn wieder mit 200.000 Euro befüllt. Kein anderer Fort Knox Automat weltweit bietet diese hohe Gewinnsumme.

Foto zum Download finden Sie unter: https://bit.ly/Fort-Knox-Velden-Urlauberin

