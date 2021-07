Hörl: Impfpflicht im Gesundheits- und Bildungswesen, Präsenzunterricht mit technischen Investitionen sicherstellen!

Familien müssen sich im Herbst auf Politik verlassen können

Innsbruck (OTS) - Für WB-Landesobmann NR Franz Hörl gilt es, „im Kampf gegen die Ausbreitung der Delta-Variante keine Sekunde Zeit zu verlieren und damit zugleich die notwendigen Schritte für einen möglichst normalen Herbst zu setzen“. Als essentiell bezeichnet Hörl dabei die maximale Durchimpfung in bestimmten Berufsfeldern. „Hier wird kein Weg an einer Impfpflicht im Gesundheits- und Bildungswesen vorbeiführen. Allein schon deshalb, da hier direkter Kontakt mit teils hoch vulnerablen Personengruppen stattfindet und somit ein umso höheres Maß an Fremdverantwortung notwendig ist“, so Hörl. Er verweist zudem auf diverse Privilegien von öffentlichen Bediensteten. „Da bin ich schon der Meinung, dass man im Gegenzug in dieser Phase auch einen Beitrag verlangen kann. Zudem die Impfung ja einen zusätzlichen Schutz für sich selbst und zugleich für andere bringt“, so Hörl.

Als richtungsweisend bezeichnet Hörl auch den noch ausstehenden Fahrplan für den Start des Präsenzunterrichts in den heimischen Schulen ab Herbst. „Viele Familien in unserem Land sind bereits vor dem Sommer bis an die Belastungsgrenzen und teils auch darüber hinaus gestoßen, um alles unter einen Hut zu bringen und dabei auch noch ihre Kinder erfolgreich auf Bildungskurs zu halten. Diesen Ausnahmezustand gilt es mit allen Mitteln zu vermeiden“, fordert Hörl nicht nur praktikable und sichere Lösungen, sondern auch entsprechende Investitionen. „Der Vorschlag mit gekippten Klassenfenstern reicht hier selbstredend nicht aus und wäre auch nicht ernsthaft umsetzbar. Was es neben einer klugen Teststrategie braucht sind Belüftungstechnologien, die dafür sorgen, den Ausstoß von Aerosolen zu minimieren und damit die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler und der Lehrerschaft zu erhöhen. Wir müssen den Sommer nutzen um den Präsenzunterricht ab Herbst sicherstellen zu können“, fordert Hörl.

