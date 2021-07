Covid-19 Information für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Festivals "Austria goes Zrce" in Kroatien

Gesundheitszustand beobachten und bei Symptomen telefonische Gesundheitsberatung 1450 anrufen

St. Pölten (OTS/NLK) - Im Zusammenhang mit dem „Austria goes Zrce“-Festival in Kroatien von 17. bis 24. Juli, an dem rund 19.000 Personen aus Österreich teilgenommen haben, sind einige Rückkehrer positiv auf Covid-19 getestet worden. Die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer ist mit Bussen oder dem eigenen PKW hin und retour gefahren.

Der Krisenstab des Landes NÖ bittet daher alle Teilnehmer aus Niederösterreich, im Falle auftretender Symptome wie Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Entzündungen der oberen Atemwege, Fieber, trockenem Husten oder plötzlichem Verlust des Geschmacks-/Geruchssinnes umgehend die telefonische Gesundheitsberatung 1450 zu kontaktieren."

