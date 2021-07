ARBÖ: Stärkstes Reisewochenende des Sommers durch Ferienbeginn in Süddeutschland und Formel 1 in Ungarn

Wien (OTS) - Das kommende Reise-Wochenende wird nach Einschätzung der ARBÖ-Verkehrsexperten das vermutlich stärkste des Sommers 2021. Das hat im Wesentlichen 2 Gründe. Einerseits starten im flächengrößten deutschen Bundesland Bayern sowie in Baden-Württemberg die Sommerferien. Anderseits findet das Formel 1 Grand Prix-Wochenende am Hungaro-Ring bei Budapest statt. Betroffen werden neben den Transitrouten in Westösterreich und der Ostautobahn (A4) vor allem die Grenzübergänge sein.

Der Hauptreisetag und damit der Haupt-Stautag wird nach Erfahrungen des ARBÖ-Informationsdienstes der Samstag sein. Bereits ab den frühen Morgenstunden müssen Autofahrer in Westösterreich auf den Transitrouten in Richtung Süden mit kilometerlangen Staus und langen Verzögerungen rechnen. Die längsten Staus wird es vermutlich auf den folgenden Strecken geben:

Brennerautobahn (A13), vor der Mautstelle Schönberg

Fernpass-Straße (B179), im gesamten Verlauf und vor allem vor dem Grenztunnel Vils/Füssen und dem Lermoosertunnel

Karawankenautobahn (A11), im gesamten Verlauf

Mieminger Straße (B189), vor dem Baustellenbereich bei Obsteig

Ostautobahn (A4), vor dem Gegenverkehrsbereich zwischen Fischamend und Bruck an der Leitha/Ost

Tauernautobahn (A10), im Großraum Salzburg und der Tauernscheitelstrecke zwischen Eben und Rennweg

Wiener Außenringautobahn (A21), im Baustellenbereich zwischen Mayerling und Alland

„Autofahrer, die den Staus auf der A10 ausweichen wollen, müssen beachten, dass es auf den Abfahrten zwischen Hallein und Zederhaus ab Samstag, 6 Uhr bis Sonntag, 20 Uhr eine Sperre gibt. Auch die Straßen in Anif, Elsbethen, Grödig und Großgmain sowie Wals-Siezenheim sind für den Transitverkehr gesperrt. Eine ähnliches Regelungen gibt es in Tirol im Außerfern auf der Reuttener Landesstraße (L69) und der Pinswanger Landesstraße (L288). Ausgenommen von den Fahrverboten sind der sogenannte Quell- und Zielverkehr“, so ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider.

Bei der Einreise nach Österreich wird es vor allem an den Autobahngrenzen Kufstein/Kiefersfelden auf der Inntalautobahn (A12), Suben auf der Innkreisautobahn (A8) und Walserberg (A1) zu sehr langen Wartezeiten kommen. Grund sind die Kontrollen, auch aufgrund der SARS-COV-2-Einreisebestimmungen für Österreich. Bei der Ausreise wird vor allem vor dem Karawankentunnel auf der A11, Nickelsdorf auf der A4 und Spielfeld auf der Pyhrnautobahn (A9) viel Geduld gefragt sein.

„Die längsten Wartezeiten des Wochenendes erwarten wir allerdings an den Grenzübergängen zwischen Slowenien und Kroatien. 2 bis 3 Stunden oder noch längeres Warten wird es bis in den Nachmittag besonders an den Grenzübergängen Gruškovje/Macelj (Verbindung Maribor-Zagreb), Jelšane/Rupa (Verbindung Postonja-Rijeka), Dragonja/Kaštel (Verbindung Koper-Istrien) und Sečovlje/Plovanija (Verbindung Portorož – Istrien) geben“, weiß Thomas Haider.

Neben dem Reiseverkehr wird in Ost-Österreich vor allem die Anreise zum Formel 1 Grand Prix-Wochenende am Hungaro-Ring bei Budapest die Hauptursache für Staus sein. Die spannende Zweikampf zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton sowie die derzeit (Stand 28.07.2021) ohne Einschränkungen erlaubte Einreise von Österreich nach Ungarn wird viele Formel 1-Fans aus Deutschland, Österreich und den Niederlanden zu einem Rennbesuch animieren. Als Hot-Spots werden sich, wie erwähnt, die Baustellenbereich auf der A21 und der A4 sowie der Grenzübergang Nickelsdorf erweisen.

Autofahrer, die an diesem Wochenende in die Ferien aufbrechen, sollten sich auf eventuelle Staus entsprechend vorbereiten. Dazu gehört neben ausreichend alkoholfreien Getränken, leichter Proviant (wie Gemüse, Obst oder Salate), Spielsachen für eventuell mitreisende Kinder auch ein Plan für Ausweichrouten. Fast noch wichtiger sind bei Reisen ins Ausland aber Informationen über die aktuelle gültigen Einreisebestimmungen im Bezug auf COVID-19. Ob eine Online-Registrierung oder ein Einreise-Formular notwendig ist und ob die Impfung anerkannt wird oder ein Antigen- oder PCR-Test bei der Einreise vorgeschrieben sind, erfährt man beim ARBÖ-Informationsdienst unter der österreichweiten Telefonnummer 050/123-123 oder online auf der ARBÖ-Homepage unter www.arboe.at,

