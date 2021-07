Greenpeace-Analyse: Kostenexplosion und verschärfte Klimafolgen durch Autobahn- und Schnellstraßen-Ausbau in Österreich - BILD, GRAFIK

5,9 Milliarden Euro für Bauprojekte veranschlagt - Greenpeace-Protest mit 13 Meter langem Zug vor Bundeskanzleramt für Weichenstellung in der Verkehrspolitik

Wien (OTS) - Eine aktuelle Greenpeace-Analyse hat die 14 größten Autobahn- und Schnellstraßen-Projekte, die von der ASFINAG geplanten sind, unter die Lupe genommen: 5,9 Milliarden Euro verschlingen die Projekte bis Fertigstellung. Auch für die Umwelt würde der Bau teuer zu stehen kommen: Jährlich würden rund 375.000 Tonnen klimaschädliches CO2 zusätzlich in die Luft geblasen werden. Das entspricht einer Steigerung der Emissionen aus dem Straßenverkehr um rund zwei Prozent oder dem Jahresausstoß fast aller im Burgenland gemeldeter Autos. Greenpeace fordert die Bundesregierung auf, die Gelder in sinnvolle klimafreundliche Transportmittel zu investieren und protestiert mit einem 13 Meter langen Zug vor dem Bundeskanzleramt für eine längst überfällige Verkehrswende.

“Anstatt die drohende Klimakrise zu bremsen, wird sie durch die Bundesregierung mit Straßenbauprojekten im Wert von 5,9 Milliarden Euro noch weiter befeuert. Selbst nach vorsichtigen Schätzungen muss durch den geplanten Autobahn- und Schnellstraßen-Ausbau mit einer Zunahme der CO2-Emissionen von rund 375.000 Tonnen jährlich gerechnet werden”, sagt Klara Maria Schenk, Klima- und Verkehrsexpertin bei Greenpeace in Österreich. Der Grund: Neue Straßen verlagern den Verkehr nicht nur, sondern erzeugen rasch auch neuen Verkehr und damit eine zusätzliche Klimabelastung. Allein durch die in Planung befindlichen Projekte würden die CO2-Emissionen Österreichs im Straßenverkehr um rund zwei Prozent zunehmen. Doch schon heute ist der Verkehr das Sorgenkind der heimischen Klimapolitik und für rund ein Drittel der Emissionen in Österreich verantwortlich. Während die Treibhausgasemissionen der meisten anderen Sektoren zumindest leicht gesunken sind, sind jene im Verkehrsbereich seit 1990 um fast 75 Prozent gestiegen.

Die geplanten Autobahn- und Schnellstraßen-Projekte haben eine Gesamtlänge von 118,4 Kilometern. Dafür sollen zehn Quadratkilometer Boden, umgerechnet 1.400 Fußballfelder, zusätzlich versiegelt werden. “Das heimische Straßennetz könnte schon jetzt dreimal um den Äquator gelegt werden. Diese rücksichtslose Verbauung hat nicht nur zu einer rasanten Versiegelung kostbaren Bodens beigetragen, sie zerschneidet natürliche Lebensräume und bedroht wertvolle Ökosysteme”, warnt Schenk. Dazu kommt, dass versiegelter Boden kein Wasser mehr aufnehmen kann und so künftige Wetterextreme wie Starkregen und Hochwasser für die Bevölkerung gefährlicher werden.

“Bundeskanzler Sebastian Kurz muss endlich aus seinen Betonierer-Träumen aufwachen und der Realität ins Auge blicken:

Dramatische Hochwasser-Ereignisse, wie jene der letzten Wochen, werden durch die Erderhitzung zunehmen und künftig noch zerstörerischer, wenn wir nicht gegensteuern. Die Klimakrise eskaliert vor unser aller Augen während der Bundeskanzler dieses Land mit mut- und visionsloser Verkehrspolitik blindlings in die Steinzeit manövriert”, warnt Schenk. Greenpeace fordert daher einmal mehr eine Verkehrswende. Statt Autobahn- und Schnellstraßen-Projekte voranzutreiben, müssen klimafreundliche Verkehrsmitteln wie etwa die Bahn bevorzugt werden.

