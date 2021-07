ÖAMTC: Reiseverkehr nähert sich Höhepunkt

Wien (OTS) - „Mit dem Ferienbeginn in Bayern und den Erfahrungswerten des letzten Wochenendes lässt sich erhebliches Stauaufkommen auf der Tauern-Route vorhersagen“, prognostiziert ÖAMTC-Stauberater Herbert Thaler. „Auf der Verbindung Walserberg (A1) – St. Michael (A10) – Villach (A10) – Karawankentunnel (A11) wird besonders viel los sein. Der Gegenverkehrsbereich zwischen Kuchl und Golling, sowie die Tunnelbereiche sind prospektive Staupunkte. Vor dem Karawankentunnel ist schon in den frühen Morgenstunden mit Blockabfertigung zu rechnen.“

Weitere Staustrecken Nach den letztwöchigen Erfahrungen der ÖAMTC-Mobilitätsinformationen sind auch auf der Fernpassstrecke (B179) und auf der Pyhrnstrecke (A8/A9) von Suben über Wels und Graz Richtung Spielfeld Verzögerungen programmiert. „Auf Letzterer waren zweistündige Wartezeiten bei der Einreise bei Suben und Blockabfertigung vor dem Bosrucktunnel auf der A9 gang und gäbe. Auf der Fernpassstrecke ist mit Blockabfertigungen vor dem Grenztunnel Füssen und dem Lermoosertunnel zu rechnen,“ so der ÖAMTC.

Rückreise: Vorsicht bei Grenzübertritt an der Schengen-Außengrenze Naturgemäß setzt der Rückreiseverkehr zwei bis drei Wochen später ein, als die Reisewellen in Richtung Süden. Bemerkbar machten sich die Heimkehrer bisher erst vor dem Karawankentunnel (A11) und vor Nickelsdorf (A4). „Vor Spielfeld, Kiefersfelden und am Brenner kam es bis jetzt nur zu kurzen Verzögerungen. Das wird sich wohl an den nächsten Wochenenden ändern“, prognostizieren die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. „Mit Verzögerungen in Fahrtrichtung Norden ist dann auch an Sonntagen zu rechnen.“

Kroatien-Reisende müssen laut ÖAMTC an den slowenisch-kroatischen Grenzen in beiden Richtungen Wartezeiten von zwei Stunden und mehr einplanen (vor allem bei Gruskovje/Macelj).

Grand Prix von Ungarn „Staus beim Grenzübergang Nickelsdorf (A4) sind vor allem am Sonntagabend bei der Rückreise vom Formel1-Rennen zu erwarten. Die wichtigsten Reiseinfos sind: Die Einreise aus Österreich aktuell auf dem Landweg ist aktuell ohne Test- und Quarantänepflicht erlaubt. Für den Besuch von Geschäften, Restaurants, Hotels und Freizeiteinrichtungen wird kein Impfnachweis mehr benötigt. Die Veranstaltung selbst unterliegt den 3G-Regeln. Vor dem Eintritt am Hungaroring ist am Autobahnparkplatz Fot an der M3 mit Reisepass, Eintrittskarte und einer 3G-Legitimierung ein Armband abzuholen, das dann als Eintrittskarte gilt. Auch bei der Wiedereinreise nach Österreich gilt die 3G-Regel“, so die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen.

Zwtl. Fahrverbote in Tirol für Transit

Ab 31. Juli gelten an Wochenenden Fahrverbote auf der Reuttener Straße (L69) und der Pinswanger Straße (L288) im Bezirk Reutte. Es ist eine Maßnahme seitens der Tiroler Landesregierung, um dem massiven Ausweichverkehr bei Stau auf der Fernpass Straße (B179) entgegenzuwirken, informiert der ÖAMTC. Die Fahrverbote gelten ab 31. Juli 2021 jeweils Samstag von 07:00 Uhr bis Sonntag 19:00 Uhr und sind vorerst mit 12. September 2021 befristet. Diese Verordnung trifft alle Kraftfahrzeuge (Pkw und Motorräder), die sich in Tirol auf Durchreise befinden. Der Ziel-, Quell- und Anrainerverkehr ist davon ausgenommen.

Über Reisebestimmungen informieren Da sich die Situation rasch ändern kann, sollten sich Reisende laufend über die aktuell gültigen Einreisebestimmungen ihres Urlaubslandes informieren, rät der ÖAMTC. Tagesaktuelle Corona-Reiseinfos sind unter www.oeamtc.at/urlaubsservice zu finden. Alle Verkehrsinformationen unter www.oeamtc.at/verkehrsservice.

