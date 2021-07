Das stärkste Reisewochenende des Sommers: Ö3-Verkehrsprognose (30.7.-1.8.)

Wien (OTS) - Das verkehrsreichste Wochenende des Sommers steht bevor:

Die Ö3-Verkehrsredaktion rechnet von 30.7. bis 1.8. mit dem vorläufigen Höhepunkt im Reiseverkehr, denn im bevölkerungsreichsten Bundesland Deutschlands, in Bayern, beginnen die Sommerferien. Das wird zur Herausforderung auf Österreichs Transitrouten. Die vergangenen Wochenenden zeigten bereits, dass die Staus jeden Samstag länger werden, die Grenzwartezeiten anstiegen und die Reisenden streckenweise bis zu vier Stunden länger unterwegs waren. Und: Die ersten Urlauberinnen und Urlauber sind schon auf dem Heimweg, weshalb die Strecken nicht nur Richtung Süden überlastet sind, sondern auch in die Gegenrichtung. Die Ö3-Verkehrsredaktion hat die am meisten befahrenen Strecken zusammengefasst.

Die wichtigsten Staustrecken im Reiseverkehr

Fernpassstraße (B179), im gesamten Verlauf

Mieminger Straße (B189), vor einer Baustelle bei Obsteig wird der Verkehr bis Ende August wechselweise angehalten

Brennerautobahn (A13), vor den Mautstellen Schönberg und Sterzing in Südtirol

Tauernautobahn (A10), vor den Tunnelabschnitten, zwischen Flachau und Golling, sowie bei der Mautstelle St. Michael

Karwankenautobahn (A11), zwischen dem Knoten Villach und dem Karawankentunnel

Südautobahn (A2) vor einem Gegenverkehrsbereich zwischen Packsattel und Bad St. Leonhard

Pyhrnautobahn (A9), vor der Mautstelle Bosruck

Wiener Außenringautobahn (A21), im Gegenverkehrsbereich zwischen Alland und Mayerling und vor dem Knoten Vösendorf

Ostautobahn (A4), vor einem Gegenverkehrsbereich zwischen Fischamend und Bruck-Ost

Italien - Slowenien - Kroatien

In Italien muss man auf der Strecke Villach-Udine (A23) sowohl vor den Mautstellen Wartezeiten einplanen als auch vor einer einspurigen Baustelle bei Gemona. Alle wichtigen slowenisch/kroatischen Grenzübergänge sind an jedem Wochenende verstopft. Man muss in beiden Richtungen mit stundenlangen Wartezeiten rechnen, vor allem bei:

• Gruškovje (Strecke Maribor - Zagreb)

• Rupa (Postojna - Rijeka)

• Dragonja (Koper - Pula)

Wartezeiten an den Autobahngrenzübergängen

Vor den Autobahngrenzübergängen werden sich die Wartezeiten am Reisewochenende deutlich erhöhen. Dabei sind drei bis vier Stunden Wartezeit durchaus möglich:

• Salzburg - Walserberg (A1)

• Nickelsdorf (A4 und B10)

• Suben (A8)

• Spielfeld (A9)

• Karawankentunnel (A11)

• Kufstein - Kiefersfelden (A12)

Sperren an Reisewochenenden für den Transitverkehr in Salzburg

Für das ganze Wochenende gelten Durchfahrts- und Abfahrtssperren entlang der A10, der Tauernautobahn.

Ab Freitag, 30.7. sind ab 6.00 Uhr die neuralgischen Verbindungen für den Transitverkehr in folgenden Gemeinden gesperrt:

• Anif

• Elsbethen

• Grödig

• Großgmain

• Wals-Siezenheim

Ab Samstag, 31.7. sind ab 6.00 Uhr auf der Tauernautobahn folgende Abfahrten gesperrt:

• Hallein

• Puch

• Kuchl

• Golling

• Eben

• Hüttau

• Pongau

• Werfen/Pfarrwerfen

• Zederhaus

Alle Sperren gelten bis Sonntag, 1.8. um 20.00 Uhr. Der Ziel- und Quellverkehr ist von den Sperren nicht betroffen.

Die Ö3-Verkehrsredaktion informiert kontinuierlich über aktuelle Staus und Wartezeiten und gibt die besten Ausweichtipps. Der aktuelle Verkehrseinstieg kann jederzeit über die Ö3-App nachgehört werden. Und den aktuellen Verkehrsüberblick gibt es auf der Ö3-Homepage:

https://oe3.orf.at/verkehr/.

Rückfragen & Kontakt:

Hitradio Ö3 Öffentlichkeitsarbeit

Claudia Zinkl

01 36069/19121

claudia.zinkl @ orf.at