Bundesheer: Soldaten verstärken die Grenzüberwachung

Rascher Einsatz der Soldaten bewährt sich

Wien (OTS) - Die rasant ansteigenden Aufgriffszahlen von illegal nach Österreich einreisenden Personen in den vergangenen Tagen, machten eine Verstärkung der eingesetzten Soldaten zur Grenzraumüberwachung notwendig. Daher veranlasste Verteidigungsministerin Klaudia Tanner am vergangenen Wochenende als Sofortmaßnahme die zusätzliche Entsendung von 140 Soldaten in den sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz an die österreichisch-ungarischen Staatsgrenze.

„Am Wochenende haben wir aufgrund der steigenden Migrationszahlen den Schutz unserer Staatsgrenze im Burgenland verstärkt. Bis zu 400 Soldatinnen und Soldaten sind bereit. Darüber hinaus haben uns die vergangenen Monate eindrucksvoll gezeigt: Unser Heer ist immer da, wenn es gebraucht wird. Und so stehen wir auch jetzt Schulter an Schulter mit der Polizei an den Grenzen Österreichs zum Schutz der Bevölkerung“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Derzeit überwachen über 1.100 Soldatinnen und Soldaten die Staatsgrenze zu Slowenien, Slowakei, Ungarn und Italien, um illegale Grenzübertritte zu verhindern. Das jeweilige Schwergewicht des Einsatzes richtet sich nach den Flüchtlingsströmen. Sollte zu den bereits entsandten 140 Soldaten eine zusätzliche Verstärkung notwendig werden, stehen weitere Kräfte zur Verfügung. Allein vom vergangenen Samstag bis heute konnten an die 200 Personen aufgegriffen werden.

Seit 2015 unterstützt das Bundesheer die Polizei bei der Überwachung der Staatsgrenze im Rahmen des sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatzes.

