Warenrückruf: Eskimo Happy Rainbow 5x90ml Multipack

EAN Einzelpackung: 8711327397224 (FOTO)

Wien (ots) - Unilever stellt höchste Qualitätsansprüche an seine Produkte und die Sicherheit der Konsument*innen steht dabei immer im Mittelpunkt. Alle auf dem Markt erhältlichen Speiseeisprodukte aus unserem Haus sind sicher für den Verzehr.

Unilever hat sich dennoch vorsorglich und in enger Abstimmung mit den österreichischen Lebensmittelsicherheitsbehörden dazu entschlossen, das folgende Produkt zurückzurufen.

Eskimo Happy Rainbow 5x90ml Multipack

EAN 8711327397224

Chargennummern: L001103M54 mit MHD 07/2021, L001503M54 mit MHD 07/2021, L006603M54 mit MHD 09/2021

Die betroffenen Produktionschargen des Artikels sind zuletzt im Juni 2020 in den Verkauf gelangt.

In einer Zutat dieses Produkts liegt der Gehalt an Ethylenoxid (ETO) über dem gesetzlich zugelassenen Grenzwert der EU. Diese Zutat wurde nur in geringer Menge in der Herstellung des oben genannten Produktes verwendet. Der ETO-Gehalt im fertigen Produkt ist damit sehr niedrig.

Konsument*innen, die das betroffene Eis gekauft und dieses noch vorrätig haben, bitten wir, sich mit den Produktdaten und möglichst einem Foto der Verpackung an unseren Konsumentenservice zu wenden:

Telefonisch über die kostenlose Servicenummer 0800 240 290 (Mo-Fr 9-17 Uhr) oder per Email über unilever.oesterreich @ unilever.com

