VdF-Camp für vereinslose Fußballprofis nach 6 Wochen erfolgreich beendet

Von 28 Teilnehmern konnten bereits 15 einen neuen Klub finden

Wien. (OTS) - VdF-Projektleiter Oliver Prudlo zeigt sich mit dem Verlauf des Camps zufrieden: „Es ist sehr positiv, dass bereits jetzt 15 Spieler bei neuen Klubs untergekommen sind. Für uns als VdF ist wichtig, dass wir die vereinslosen Profis in ihrer unerfreulichen Situation unterstützen können.“

Gelungene Saisonvorbereitung

Im Rahmen des VdF Camps konnten sich die vereinslosen Fußballer über einen Zeitraum von sechs Wochen im VIVA- Landessportzentrum in Steinbrunn auf die kommende Saison vorbereiten. Unter Anleitung von Chefcoach Robert Ibertsberger und seinem Trainerteam um Gregor Pötscher, Thomas Hinum sowie den Tormanntrainern Werner Pentz, Thomas Mandl, Walter Knaller, Walter Franta und Wolfgang Haunschmid wurde sowohl im konditionellen als auch technisch-taktischem Bereich gearbeitet, um die vereinslosen Profis für Probetrainings bzw. den sofortigen Einstieg in den Trainingsbetrieb bei einem Klub fit zu machen. „Das Trainerteam hat hervorragend gearbeitet. Im VdF Camp wird vom Trainerteam neben Fußballfachwissen auch ein hohes Maß an sozialer Kompetenz und Empathie verlangt. Das ist eine Grundvoraussetzung für die Arbeit mit den vertragslosen Spielern“, so Oliver Prudlo.

Hohe Qualität im Kader

Die Dichte an Spielern aus den beiden höchsten Spielklassen war in diesem Jahr so hoch wie nie. Nur ein einziger Teilnehmer kam von einem Verein der Regionalliga. Cheftrainer Robert Ibertsberger zieht Bilanz:“ Für mich als Trainer war es eine spannende Erfahrung. Flexibilität im Training war in diesen sechs Wochen ein wichtiger Faktor. Positiv herausheben muss man die Einstellung sämtlicher Campteilnehmer, die sehr professionell vor, während und nach dem Training gearbeitet haben. Wie hoch die Qualität der einzelnen Spieler war, zeigt die Tatsache, dass einige Kicker den Sprung zu Bundesligaklubs über dieses Camp geschafft haben. Danke an die VdF für die Toporganisation des Camps und dass ich die Möglichkeit bekommen habe, als Trainer mitzuwirken.“ (detaillierte Informationen zum Kader auf www.vdfcamp.at)

KADA erneut wichtiger Partner

Von Anfang an, also seit 2014, stellt die Zusammenarbeit mit KADA für die Spieler einen wichtigen Baustein des Camps dar. Die Laufbahnberatung durch die Experten von KADA soll die Spieler dazu anregen, sich schon während ihrer aktiven Karriere Gedanken zu machen über die berufliche Laufbahn nach dem Fußball.“

Auch in diesem Jahr war es durch die Kooperation von VdF, KADA und dem Linzer Unternehmen Wirtschaftsimpulse für die Teilnehmer möglich, sich während des Camps weiterzubilden.

Die Vereinigung der Fußballer (VdF) ist eine Fachgruppe der younion. Weitere Informationen dazu finden Sie auf www. vdfcamp.at oder bei Oliver Prudlo unter der Telefonnummer 0699/18159004.





