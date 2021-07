Einladung zum Pressegespräch der ABCSG / Brustkrebs: Österreichische Studie setzt weltweit neue Therapie-Standards - 29.07.2021, 10:00 Uhr

Wien (OTS) - Während das Thema Gesundheit in den vergangenen Monaten ganz im Zeichen von Corona stand, bekamen allein im Jahr 2020 weltweit 2,3 Millionen Frauen die Diagnose Brustkrebs. Ende 2020 waren insgesamt 7,8 Millionen Frauen an Brustkrebs erkrankt. Auch in Österreich ist das Mammakarzinom die häufigste Krebsart bei Frauen.

Die Austrian Breast and Colorectal Cancer Study Group (ABCSG) hat im Rahmen einer langjährigen österreichweiten klinischen Studie die international geltenden Behandlungs-Guidelines überprüft. Die Ergebnisse setzen nun weltweit neue Therapie-Standards.

Ihre Gesprächspartner:

Univ.-Prof. Dr. Michael Gnant

Comprehensive Cancer Center, Medizinische Universität Wien, Präsident der ABCSG



Assoz. Prof. Priv.-Doz. Dr. Marija Balic

Klinische Abteilung für Onkologie, Universitätsklinik für Innere Medizin, Medizinische Universität Graz, Vizepräsidentin der ABCSG



Univ. Prof. Dr. Richard Greil

III. Medizinische Universitätsklinik Salzburg, Onkologisches Zentrum; Leiter des Salzburg Cancer Research Institutes und des Cancer Clusters Salzburg, Vizepräsident der ABCSG



Univ.-Prof. Dr. Christian F. Singer

Leiter des Brustgesundheitszentrums an der Universitätsklinik für Frauenheilkunde der Medizinischen Universität Wien am AKH, Vorstandsmitglied der ABCSG



Brustkrebs: Österreichische Studie setzt weltweit neue Therapie-Standards

