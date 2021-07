„SorgenFREI Leben in Kärnten - Wir kümmern uns darum“

Kaiser, Seiser, Sucher präsentieren Kampagne „SorgenFREI leben in Kärnten – Wir kümmern uns darum“. Kinderstipendium wird weiter erhöht, bis zu 2832 Euro Ersparnis.

Klagenfurt (OTS) - Start der Kampagne, die sich auch durch das Jahr 2022 ziehen wird, soll Anfang September, der Beginn des neuen Kindergartenjahres sein. Als ersten Schwerpunkt nennt Kaiser „SorgenFREI aufwachsen in Kärnten – Wir kümmern uns darum“, der konkret die Erhöhung des von der Kärntner SPÖ initiierten „Kinderstipendium“ – also die schrittweise Übernahme der durchschnittlichen Beiträge, die Eltern für die Betreuung ihrer Kinder in Kinderbildungs- und betreuungseinrichtungen zahlen – zum Inhalt hat. „Wird ab diesem Herbst die Unterstützung seitens des Landes je nach Art der Einrichtung auf bis zu 1.884 Euro jährlich pro Kind angehoben, so erhalten durch die 100 prozentige Übernahme der durchschnittlichen Beiträge berechnet nach den aktuellen Tarifen Eltern eine finanzielle Entlastung von bis zu 2.832 Euro pro Kind“, macht Kaiser deutlich.

Der Landeshauptmann und SPÖ-Landesparteivorsitzende hält auch weiter daran fest, die Betreuungsqualität zu verbessern, indem die Gruppengrößen schrittweise bis 2027 auf maximal 20 Kinder pro Kindergartengruppe reduziert wird. „Politik ist eine Frage der Prioritätensetzung. Was gibt es Wichtigeres als unsere Kinder?“, fragt Kaiser. Kärnten zur kinder- und familienfreundlichsten Region Europas zu machen, daran werde die SPÖ-Kärnten jedenfalls konsequent weiter arbeiten. Dieser Anspruch spiegle sich letztlich auch in der Kampagne „SorgenFREI leben in Kärnten – Wir kümmern uns darum“ wider.

„Wir wollen den Menschen in Kärnten und auch über die Landesgrenzen hinaus klar machen, dass es die SPÖ ist, die sich der großen und kleinen Sorgen, mit denen ein Großteil von ihnen konfrontiert ist, annimmt und sich im wahrsten Sinne des Wortes um sie kümmert“, erklärt Kaiser. Bezuggenommen werden soll mit entsprechenden Inseraten, Social Media-Sujets und ähnlichem jeweils auf die entsprechenden Referatstätigkeiten der fünf SPÖ-Regierungsmitglieder.

„SorgenFREI aufwachsen“ bezieht sich u.a. auf die Bildungsagenden bei LH Kaiser, „SorgenFREI alt werden“ auf die Pflege bei Gesundheits- und Sozialreferentin Beate Prettner, „SorgenFREI wohnen“ auf Wohnbaureferentin LHStv. Gaby Schaunig, „SorgenFREI Wasser trinken“ auf die Zuständigkeit von LR Daniel Fellner und „SorgenFREI Natur“ genießen auf die Regierungsarbeit von LR.in. Sara Schaar.

„Claim und Sub-Claims sind so konzipiert, dass sie sich auf alle Referatszuständigkeiten umlegen lassen. Entworfen wurden sie genauso wie alle noch folgenden Sujets völlig teamintern“, betont Landesgeschäftsführer Sucher. Er unterstreicht gemeinsam mit Klubobmann Herwig Seiser, dass es auch darum gehe, mit Nachdruck verständlich zu machen, welch wichtige Maßnahmen und Initiativen von der SPÖ in der Landesregierung und im Kärntner Landtag gesetzt werden mit dem Ziel, das Leben aller in Kärnten lebenden Menschen gerechter, fairer und besser zu machen. „Die Corona-Pandemie und die ÖVP-geführte Bundesregierung haben das Ungleichgewicht zwischen den vielen hart arbeitenden und täglich ums wirtschaftliche Überleben von sich und ihren Familien kämpfenden Menschen leider vergrößert. Mit unserem Kärntner-Weg zeigen wir, dass es die Sozialdemokratie ist, die durch ihre Treue zu Werten wie Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität für die vielen und nicht für die Bevorteilung von ohnehin durch vor allem von der türkisen Kurz-ÖVP Begünstigten einsetzt“, machen Sucher und Seiser deutlich.

