JOBike® Halbjahresbilanz 2021

Wir liefern JOBikes, Finanzierung und das gesamte Projektmanagement!

„Wir sind mittlerweile seit 4 Jahren in der Umsetzung von JOBike® Projekten in ganz Österreich tätig und arbeiten u.a. für Gebrüder Weiss, DPD, Energie Steiermark, NTS, Niederösterreich Bahnen, Krankenhäuser und andere öffentliche Auftraggeber“, so Christian Mussnig / Geschäftsführer velocitee GmbH.

„Wir spüren eine weiterhin starke Nachfrage am Markt nach unserer JOBike® Gesamtlösung. Unsere Kunden suchen keine Leasingfinanzierung, sondern Beratung und Unterstützung im Projektmanagement und in der Abwicklung des Projektes, die wir neben den JOBikes in unseren Projekten ebenfalls liefern können.“

„Die schwierige Liefersituation trifft unsere Kunden 2021 nicht, da wir über volle Lager verfügen, damit prompt lieferfähig sind und schnell umsetzen können. Für 2022 haben wir unsere Vororder verdoppelt, neue Hersteller an Bord genommen, um der hohen Nachfrage weiterhin gerecht zu werden, da die Liefersituation auch in den nächsten Jahren schwierig bleiben wird.“

„Die neuen Modelle 2022 werden gemeinsam mit unseren Herstellern bereits ab September/Oktober im Rahmen von Testtagen direkt bei unseren Kunden vor Ort präsentiert und getestet. Zusätzlich bieten wir in den Projekten Auslieferung und Service österreichweit direkt in den Unternehmen an und unterscheiden uns somit deutlich von weiteren Dienstradanbietern, die in den letzten Monaten in Österreich gestartet sind.“

"Die steuerlichen Rahmenbedingungen für das JOBike® stellen in der aktuellen Ausprägung bei unseren Auftraggebern immer wieder ein Hemmnis dar und daher haben wir uns 2 Initiativen angeschlossen, wo Lösungsansätze und ein konkreter Forderungskatalog für die Politik mit namhaften, großen österreichischen Unternehmen und Experten erarbeitet worden sind. Wir freuen uns sehr, dass schon so viele JOBiker #zurArbeitradln !"

JOBike® ist eine Marke der velocitee GmbH

