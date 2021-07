European Camping Festival 2021 von Bluetti: Auf in ein "grünes" Camping-Erlebnis

München (ots/PRNewswire) - Camping mit Energie dank der Solargeneratoren, Sonnenkollektoren und mehr von BLUETTI

Als Marktführer im Bereich grüner Energie veranstaltet Bluetti ein "European Camping Festival", um sich für die Unterstützung von Umweltschützern zu bedanken. Das Festival läuft vom 10. bis zum 20. Juli PDT (pazifische Zeitzone).

Da sich die Erderwärmung immer mehr auf unsere Erde auswirkt, führt die wachsende Zahl an umweltbewussten Verbrauchern zu mehr Umweltschutz-Kampagnen und einer Umweltschutz-Bewegung, die Lösungen zu bieten hat.

Dies gibt den Menschen die Möglichkeit, unseren Planeten zu einem besseren Zuhause für die Menschheit zu machen.

Solarstrom ist der Schlüssel zu einer Zukunft mit sauberer Energie. Die einzige Einschränkung der Solarenergie, einer erneuerbaren Energiequelle, besteht in unserer Fähigkeit, sie effizient und kostengünstig in Strom umzuwandeln. Aus diesem Grund investiert Bluetti umfassend in den Bereich Ökostrom.

Camping hat so viele schöne Seiten: Den Wald erleben. Grillen auf dem Campingplatz mit der Familie. Dem Gesang der Vögel lauschen, frische Luft atmen. Camping im Sommer verbinden die meisten mit positiven Gedanken. Doch auch an den Umgang mit großer Hitze sollte gedacht werden.

Bei Ausflügen in die Natur ohne Strom und häufigen Stromausfällen an langen, heißen Sommertagen benötigen die Menschen endlos viel Energie, um ihr Essen frisch zu halten, ihre Getränke zu kühlen, vor allem aber für Turmventilatoren oder Klimaanlagen, um der Hitze zu entfliehen.

Für diese Situationen sind tragbare Solargeneratoren die perfekte Wahl. Sie sind leise, umweltfreundliche Lösungen mit NULL-Emissionen, und versorgen Sie sowohl drinnen als auch draußen bei Stromausfällen oder Ausflügen in die Natur mit Strom. Und sie können leicht durch Solar aufgeladen werden, sobald die Sonne scheint. Aufgrund der rasanten Entwicklung der Solarenergiespeicher und Litium-Ionen-Batterien in den letzten zehn Jahren gibt es jetzt eine schwindelerregende Auswahl an tragbaren Generatoren auf dem Markt, die sich in Größe, Leistung und Batteriespeicherkapazität stark unterscheiden.

Der tragbare Solargenerator BLUETTI AC200P

Der vielseitigste tragbare Generator der Welt ist stets voller Energie.

Nachdem im Juli 2020 unglaubliche 6,7 Millionen USD durch Crowdfunding eingenommen werden konnten und im vergangenen Jahr Zehntausende von AC200P-Generatoren verkauft wurden, konzentriert sich das BLUETTI-Team darauf, den Verbrauchern einen hervorragenden Service zu bieten und ständig neue Produkte zu entwickeln. Ausgestattet mit 2000 Watt kontinuierlicher reiner Sinuswellen-Wechselstromleistung, einer enormen Kapazität von 2000 Wh und dank der Verwendung der langlebigsten und sichersten LiFePO4-Chemie ist der BLUETTI AC200P zweifellos der wettbewerbsfähigste Solargenerator in seiner Preiskategorie. Er versorgt alles, von einem Haushaltskühlschrank bis hin zu einer tragbaren Klimaanlage mit 8.000 BTU, ohne dabei ins Schwitzen zu geraten und er kann durch Solarenergie mit unglaublichen Geschwindigkeiten bis zu atemberaubenden 700 W aufgeladen werden. So kann er mit kostenlosem Solarstrom in weniger als vier Stunden komplett aufgeladen werden.

Wichtigste Funktionen: 2.000 Watt (Surge 4.800 Watt) - 6*20A AC-Steckdosen - 700 W MPPT Solar-Input/LiFePO4-Chemie

BLUETTI EB150

Der BLUETTI EB150 ist ein All-in-One-Solargenerator, der erstmals 2019 auf den Markt gekommen ist. Seit über zwei Jahren ist er bei den Kunden sehr beliebt. Dank seinem robusten Aluminiumgehäuse und einem 1000-Watt-Wechselrichter mit reiner Sinuswelle ist er in der Lage, die meisten Ihrer Geräte im Freien und im Innenbereich mit Strom zu versorgen. Dank der Akkukapazität von 1.500 Wh für den EB150 müssen Sie sich auch bei langen Camping- oder Wandertouren keine Sorgen über mangelnde Energie machen. Der eingebaute MPPT-Controller des BLUETTI EB150 unterstützt auch bis zu 500 Watt Solarleistung. Bei sehr guter Sonneneinstrahlung kann der EB150 in nur 4,5 Stunden vollständig geladen werden.

Wichtigste Funktionen: 1000 W Dauerleistung - 1.500 Wh Kapazität - Stabiles Aluminiumgehäuse - 500 W MPPT Solar-Input

Der BLUETTI European Camping Sale läuft bereits und endet am 20. Juli.

Informationen zu BLUETTI:

BLUETTI verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Erforschung und Entwicklung von grüner Energie und setzt sich dafür ein, erstklassige netzunabhängige Stromversorgungslösungen für Camper, Outdoor-Fans und Stromausfälle anzubieten.

