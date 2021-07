Verdacht des Raubes mittels Faustfeuerwaffe in einem Lebensmittelgroßhandel

Wien (OTS) - Vorfallszeit: 24.07.2021, 11:15 Uhr

Vorfallsort: Wien-Floridsdorf

Bildmaterial: Nein

In den heutigen Mittagsstunden soll sich ersten Angaben zufolge ein Raubüberfall in einem Lebensmittelgroßhandel im Bezirk Floridsdorf ereignet haben. Dabei soll ein mutmaßlicher Täter Angestellte mit einer Faustfeuerwaffe bedroht haben und anschließend mit Bargeld in bislang unbestimmter Höhe geflüchtet sein. Die Flucht dürfte mit einem Fahrrad erfolgt sein. Eine sofort eingeleitete Fahndung unter Beteiligung zahlreicher Polizisten verlief bis dato ergebnislos. Der mutmaßliche Räuber wird wie folgt beschrieben:

- männlich

- ca. 50 Jahre alt

- auffällig klein

Bekleidet mit:

- Sonnenbrille

- blauer Jacke

- Jogginghose

Zeugen berichten, dass der Mann ein rotes Sackerl bei sich getragen habe.

Bei der Tat wurde niemand verletzt. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien

Pressestelle



Kontrollinspektor Markus Dittrich

Telefon: 01 31310 72133

E-Mail: markus.dittrich @ polizei.gv.at