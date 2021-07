Produktrückruf: FRONERI Austria GmbH ruft einzelne Chargen Eiscreme zurück

Der Speiseeishersteller Froneri ruft einzelne Chargen Nuii, Milka und Smarties Stieleis zurück.

Linz (OTS) - Froneri wurde von einem Lieferanten informiert, dass in einer Zutat der Gehalt an Ethylenoxid (ETO) über dem gesetzlichen Grenzwert der EU liegt. Die Zutat wird allerdings nur in geringen Mengen in der Eiscremeproduktion verwendet. Im fertigen Produkt ist der ETO-Gehalt deshalb sehr gering und deutlich unter dem Grenzwert. Es ist daher äußerst unwahrscheinlich, dass ein Gesundheitsrisiko besteht.

Die Gesundheit und Sicherheit der Verbraucher*innen hat für Froneri aber oberste Priorität. Deshalb wird nun ein Rückruf der betroffenen Produkte gestartet:

Milka Chocolate Hazelnut Stiel (4x100ml)

Chargennummer: MI1106, MI1107





Milka Mini Stieleis (6x50ml)

Chargennummern: MI1081, MI1120, MI1135, MI1136





Milka Chocolate Vanilla Stieleis (4x100ml)

Chargennummern: MI0111, MI0112, MI0146, MI0147, MI1112, MI1113, MI11141





NUII Caramel White Chocolate & Texan Pecan Stieleis (3x90ml)

Chargennummern: MI1040





NUII Dark Chocolate & Nordic Berry Stieleis (3x90ml)

Chargennummern: MI1126, MI0060





NUII Salted Caramel & Australian Macadamia Stieleis (3x90ml)

Chargennummern: MI1079





NUII Coconut & Indian Mango Stieleis (3x90ml)

Chargennummern: MI1022, MI1116





NUII Salted Hazelnut & Tanzanian Coffee Stieleis (3x90ml)

Chargennummern: MI1081, MI1080

SMARTIES Pop-Up Stieleis (5x85ml)

Chargennummern: AR0189, AR1113

Die Verarbeitung der beanstandeten Zutat wurde bereits gestoppt, auf Lager befindliche Produkte gesperrt und die Geschäftspartner informiert. Die Partner wurden gebeten, die betroffenen Produkte aus den Regalen und Kühltruhen zu nehmen. Darüber hinaus können Verbraucher*innen die betroffenen Produkte bei ihrem Händler zurückgeben – auch ohne Kassenbon.

Der Rückruf ist nur für einzelne Chargen Eiscreme relevant. Welche Produkte das im Detail sind, zeigt Froneri auf der Website www.froneri.at. Verbraucher*innen werden gebeten, die aufgeführten Codierungen mit ihrem Produkt abzugleichen. Alle anderen Artikel der Marken sind nicht betroffen.

Bei Rückfragen können sich Konsumenten an konsumentenservice@at.froneri.com wenden.

Froneri nimmt Qualität und Lebensmittelsicherheit sehr ernst und möchte sich für alle Unannehmlichkeiten in diesem Zusammenhang entschuldigen.

Rückfragen & Kontakt:

FRONERI Austria GmbH

Pure Perfection GmbH

c/o Ingo Porstmann und Hélène Reick

Tel: +49 175 18 10 138

Ip @ pureperfection.com

hr @ pureperfection.com